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В россии подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО рф: взрывы в 80 км от Москвы

Пожар привел к детонации боеприпасов, есть жертвы

сегодня, 17:03
Автор:

Кравцев Сергей
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Из-за пожара, который пожарным и спасателям не удалось оперативно потушить, началась детонация боеприпасов, ставшая причиной уничтожения нескольких сотен ПТРК, а также снарядов к ним. Взрывы произошли населенном пункте Барсово (Владимирская область, РФ). В российских СМИ о произошедшем не сообщается. Информацию уже обнародовал известный украинский журналист Роман Цимбалюк у себя в Facebook. Позже эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

В россии подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО рф: взрывы в 80 км от Москвы

Склад боеприпасов. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на военные источники Роман Цимбалюк сообщил, что пожар произошел на складах комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов военной части 55443.                                                                                            

В результате взрывов не обошлось и без жертв среди российских военных. Уже подтверждена гибель минимум трех военных. Позже появилась информация, что точно известно, как минимум о пятерых погибших военных РФ.

Военные эксперты и аналитики уже не единожды акцентировали внимание на том, что в войне против России большую роль играет уничтожение складов боеприпасов противника. Это серьезно сбивает темп российскому наступлению на востоке и на юге. Журналист издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко на своей странице в Twitter сообщил, что за последние несколько дней ВСУ подорвали около 20 военных объектов в глубине российского тыла на востоке Украины.

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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/22035
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