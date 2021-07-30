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В России подполковника полиции подозревают в убийстве 15-летней школьницы

По информации СМИ, мужчина встречался с девочкой

сегодня, 17:31
Автор:

Лиля Воробьева

В Самарской области произошло жуткое убийство 15-летней школьницы. Среди подозреваемых — полковник полиции. Об этом пишет Telegram канал Baza.

В России подполковника полиции подозревают в убийстве 15-летней школьницы

Жуткое убийство в России (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что изуродованное тело девушки нашли в поселке Петра Дубрава. В школьницы на шее обнаружили несколько ножевых ранений. Свидетель трагедии позже рассказала полиции, что видела, как неизвестный мужчина прижимал девятиклассницу к земле. Затем неизвестный сел во внедорожник Toyota и уехал.

Следователи сразу, по горячим следам, нашли владельца автомобиля. Тот рассказал, что ненадолго занял ее своему зятю Антону Безчетвертеву, который работает начальником отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.

Впоследствии милиционера, подозреваемого в убийстве, таки арестовали. По информации местных СМИ, у него были отношения с 15-летней девушкой.

"Недавно их отношения совсем испортились. Девушка начала ему угрожать, что об их романе узнают все. Вероятно, это и стало толчком к убийству", — говорится в сообщении.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в России разъяренный медведь напал на дрессировщика во время циркового виступления. Событие случилась во время номера, который назывался "Ехали медведи". Во время номера животное несколько раз нападало на дрессировщиков. Разъяренный медведь дважды нападал на циркачку — крепко вцепился в ее ногу и повалил на землю. Даже после нескольких нападений организаторы решили не заканчивать выступление и вскоре косолапый атаковал уже коллегу пострадавшей. По информации СМИ, никто из участников происшествия не обращался за медицинской помощью. Отмечается, что во время выступления среди зрителей было много детей, а зрительские места не были никак отгорожены от арены.


 


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Источник: https://t.me/bazabazon/7671
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