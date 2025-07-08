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В России подростков заставили ногами встать на флаг США: что происходит

В России подростков заставили «извиняться», спев гимн РФ

8 июля 2025, 20:46
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Недилько Ксения

В России у здания ФСБ подростки сфотографировались с флагом США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию российского издания ASTRA.

В России подростков заставили ногами встать на флаг США: что происходит

В России подростков заставили ногами встать на флаг США: что происходит

Фото и видео опубликовала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. По ее словам, дети сфотографировались с флагом США у здания ФСБ.

"Шутка не прошла, быстро пришлось исправляться", — написала Мизулина.

На кадрах подростки поют гимн РФ, стоя на флаге США. В руках у них триколор. Официальных комментариев от силовых ведомств не поступало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается, что Си Цзиньпин и Владимир Путин войдут в масштабный международный конфликт – Китай попытается захватить Тайвань, а Россия в это время нападет на страны НАТО. Таким образом, считает Рютте, они откроют два фронта, чтобы перегрузить североатлантический альянс. По факту это может означать начало Третьей мировой войны, но никто громкими словами не бросается.

В интервью The New York Times Рютте заявляет: "Не будем наивными. Если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он сначала позвонит своему младшему партнеру, Владимиру Владимировичу Путину, в Москву и скажет ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и ты должен позаботиться о том, чтобы они были заняты в Европе, напав на территорию НАТО". Да, скорее всего, все так и произойдет".                                                                                                                                                                                                                                                



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