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В России погиб командир одиозной дивизии, убивавшей людей в Буче

Представители этой дивизии издевались над мирным населением в Буче и расстреливали украинских военнопленных

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

В России сообщили о гибели полковника Абдулазиза Шихабидова, занимавшего должность командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ — одной из самых известных и одиозных частей российской армии. Как сообщают российские источники в соцсетях, офицера уже похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

В России погиб командир одиозной дивизии, убивавшей людей в Буче

Фото: скриншот

Шихабидов возглавил Псковскую дивизию 10 марта 2025 г. по личному указу президента России Владимира Путина. До этого он воевал в Сирии и Южной Осетии, участвуя в военных операциях Кремля.

76-я ДШД печально известна среди украинцев из-за многочисленных обвинений в военных преступлениях — от участия в боях за Киевскую область в 2022 году до массовых расстрелов мирных жителей в Буче. По данным Офиса Генпрокурора Украины, эта часть принимает участие в войне против Украины еще с 2014 года.

Один из вопиющих случаев — убийство украинских военнопленных возле Роботиного в декабре 2023 года. Кроме того, в плен ВСУ сдался один из бойцов 76-й дивизии, свидетельствовавший о мародерстве и преступлениях, совершенных "элитой" российских ВДВ.

По словам генерала США в отставке Дэвида Маккирнана, Путин не собирается останавливать войну. Дальнейшее развитие событий зависит от способности Украины мобилизовать ресурсы и получить военную помощь западным партнерам.

Портал "Комментарии" писал, что, несмотря на продолжающиеся с новой силой российские обстрелы Украины, в Соединенных Штатах все еще надеются на достижение полного прекращения огня. Впрочем, реальное воплощение такого сценария возможно только при наличии силы, способной вынудить Россию соблюдать договоренности, считает генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес.



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