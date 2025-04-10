В Совфеде террористической России отреагировали на интервью Такера Карлсона, в котором он заявил, что Соединенные Штаты проиграли России и уничтожили Украину. В частности, как заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, президент США Дональд Трамп намерен "вылезти" с Украины.

США и РФ

По мнению Пушкова, Трамп якобы считает, что на Украину было потрачено слишком много средств. В то же время, американский президент намерен "выпрыгнуть" из Украины в образе миротворца, заявил российский сенатор.

При этом он добавил, что якобы между осознанием просчета, которое перерастает в осознание провала, проходят многие годы. Как пример россиянин привел войну во Вьетнаме, оккупацию Ирака и вывод войск из Афганистана со стороны США.

"Трамп, похоже, хочет вылезти из Украины раньше. Он считает, что потрачено уже достаточно. Но преобладает желание не просто уйти, сыграв роль миротворца. Тогда как, возможно, из украинского кризиса США лучше просто уйти, оставив Киев на произвол судьбы, раз там не хотят реалистичного урегулирования. И дать европейцам расхлебывать все самим. И посмотреть на последствия такого шага", — заявил Пушков.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что скандальный журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты проиграли войну России, которую они вели с помощью своих военных, дипломатов и спецслужб. При этом он утверждает, что якобы такими действиями Вашингтон попросту уничтожил Украину. Американский журналист утверждает, что действия Соединенных Штатов против РФ якобы никогда не были связаны с Украиной. По его мнению, Вашингтон никогда не волновали ни сотни тысяч убитых украинцев, ни сама Украина.



