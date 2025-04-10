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Ткачик Олеся
В Совфеде террористической России отреагировали на интервью Такера Карлсона, в котором он заявил, что Соединенные Штаты проиграли России и уничтожили Украину. В частности, как заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, президент США Дональд Трамп намерен "вылезти" с Украины.
США и РФ
По мнению Пушкова, Трамп якобы считает, что на Украину было потрачено слишком много средств. В то же время, американский президент намерен "выпрыгнуть" из Украины в образе миротворца, заявил российский сенатор.
При этом он добавил, что якобы между осознанием просчета, которое перерастает в осознание провала, проходят многие годы. Как пример россиянин привел войну во Вьетнаме, оккупацию Ирака и вывод войск из Афганистана со стороны США.
Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что скандальный журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты проиграли войну России, которую они вели с помощью своих военных, дипломатов и спецслужб. При этом он утверждает, что якобы такими действиями Вашингтон попросту уничтожил Украину. Американский журналист утверждает, что действия Соединенных Штатов против РФ якобы никогда не были связаны с Украиной. По его мнению, Вашингтон никогда не волновали ни сотни тысяч убитых украинцев, ни сама Украина.
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