На днях в России произошли инциденты на объектах транспортной инфраструктуры. Сначала официальные лица не смогли определиться – писали о подрыве, потом об обрушении мостов. В результате инцидентов российские чиновники сообщали о погибших и пострадавших.

Подрыв моста. Фото из открытых источников

Точку по вопросу — что произошло с мостами в России — поставил Следственный комитет РФ.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко 3 июня сообщила, что взрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

Официальный представитель сообщила, что главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, приведшие к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированные как террористические акты (ст. 205 УК РФ).

"Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, максимально спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан. В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети", — пояснили официальную позицию по поводу инцидентов в СК РФ.

В СК сообщили, что провели начальные следственные действия, в ходе которых изъяли части взрывных устройств. Нашли и другие вещественные доказательства, однако какие именно – не указали.

В Следственном комитете заявили, что будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих преступлений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России оправдывают преступление, за которое должны арестовать Путина.



