В России появились необычные объявления о работе. Предлагают большие деньги

В России появились объявления о наборе людей, которые могут рыть окопы и строить фортификационные сооружения на временно оккупированных областях Украины и в Белгородской области России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России ищут рабочих рыть окопы. Фото: из открытых источников

Один из российских Telegram каналов опубликовал объявления, появившиеся на российских сервисах поиска работы.

За работу предлагают от 89 до 250 тыс. рублей (приблизительно от 50 до 140 тыс. грн), а работать нужно посменно от 30 до 90 дней. Авторы сообщения отмечают, что опыт работы не обязателен, однако отмечают необходимость физически подготовленных людей. Несмотря на это, в объявлении пишут, что работа найдется для инвалидов тоже.

Суть работы состоит в строительстве военных укреплений, деревянных щитов, противотанковых пирамид и копании траншей на временно оккупированной территории Запорожской и Луганской области Украины, а также в приграничной Белгородской области РФ.

Одна из компаний, собирающая людей для рытья окопов является "Стройком", именно эта фирма строила Крымский мост. Компания обязуется довезти работников до места работы, обеспечить жильем и готовить. Однако у сети есть много негативных отзывов о ней.

"Не ведитесь на компанию "Стройком", сколько бы вам ни обещали. Бегите оттуда", — пишут рабочие.

Таким образом, Российская Федерация хочет нанять гражданских работников для военной работы по сооружению защитных линий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько россиян хотят добровольно сдаться в украинский плен.

Также "Комментарии" писали о Залужном, который рассказал, что нужно делать с россиянами.

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