В России пожаловались на "агрессивную русофобию" от своего соседа

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин пожаловался на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, Финляндии лучше сотрудничать с Россией, чем с другими странами и подражать "агрессивной русофобской" политике. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин во время круглого стола, посвященного истории советско- и российско-финских отношений в XX и XXI веках, раскритиковал вступление Финляндии в НАТО, что якобы не повышает безопасность в Европе.

"Сегодня финскими элитами вновь избран курс на разрыв с Россией, увенчавший вступление наших соседей в агрессивный блок НАТО. Вряд ли это отвечает настоящим интересам финского народа и уж точно не вносит вклад в обеспечение общеевропейской безопасности", — сказал Нарышкин.

По его словам, Финляндии исторически лучше сотрудничать с РФ, а не проявлять "русофобскую" политику.

"История учит, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее предыдущие попытки подражать фарватеру агрессивной русофобской и даже неонацистской политики", — добавил Нарышкин.

Напомним, что полномасштабное вторжение России в Украину стало движущей силой для изменения внешней политики Финляндии, решившей стать членом НАТО. В 2023 году более 80% населения Финляндии поддержали такое решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что финны показывают рекордно негативное отношение к россиянам.

Также "Комментарии" писали о решении Финляндии изменить закон, чтобы конфисковать квартиры у россиян.