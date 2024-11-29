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В России пожаловались на "агрессивную русофобию" от своего соседа

Сергей Нарышкин критикует Финляндию за членство в НАТО и якобы проявления русофобии.

сегодня, 09:50
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Slava Kot

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин пожаловался на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, Финляндии лучше сотрудничать с Россией, чем с другими странами и подражать "агрессивной русофобской" политике. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России пожаловались на "агрессивную русофобию" от своего соседа

Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин во время круглого стола, посвященного истории советско- и российско-финских отношений в XX и XXI веках, раскритиковал вступление Финляндии в НАТО, что якобы не повышает безопасность в Европе.

"Сегодня финскими элитами вновь избран курс на разрыв с Россией, увенчавший вступление наших соседей в агрессивный блок НАТО. Вряд ли это отвечает настоящим интересам финского народа и уж точно не вносит вклад в обеспечение общеевропейской безопасности", — сказал Нарышкин.

По его словам, Финляндии исторически лучше сотрудничать с РФ, а не проявлять "русофобскую" политику.

"История учит, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее предыдущие попытки подражать фарватеру агрессивной русофобской и даже неонацистской политики", — добавил Нарышкин.

Напомним, что полномасштабное вторжение России в Украину стало движущей силой для изменения внешней политики Финляндии, решившей стать членом НАТО. В 2023 году более 80% населения Финляндии поддержали такое решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что финны показывают рекордно негативное отношение к россиянам.

Также "Комментарии" писали о решении Финляндии изменить закон, чтобы конфисковать квартиры у россиян.



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