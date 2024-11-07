Депутат Государственной думы страны-агрессора России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с предложением закрепить за Украиной статус так называемой буферной демилитаризированной зоны.

Госдума РФ

По мнению российского депутата, рано или поздно якобы военный конфликт сойдет на нет. Поэтому, заявил Шеремет, чтобы "не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений", за Украиной нужно закрепить статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО.

Депутат Госдумы убежден, что такое развитие событий якобы позволило бы обеспечить защиту границ России в случае нападения Североатлантического альянса.

В свою очередь депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украину с избранием Дональда Трампа президентом США, якобы ждут "неприятные новости". По его мнению, Киев уже не сможет рассчитывать на помощь от Америки в прежних объемах. Более того, Белик считает, что Соединенные Штаты могут помочь Западу "сохранить лицо", отдав Украине роль Золушки, которая "вроде член семьи, но на бал ее не берут".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в гонке посредников в урегулировании украинского конфликта, вероятно, венгерский премьер Виктор Орбан вырвался вперед, отметил политолог Вадим Денисенко. При этом он добавил, что, очевидно, круг так называемых посредников по урегулированию войны России против Украины будет расширяться. Кроме того, Денисенко отметил, что зная стратегию кремлевского диктатора Владимира Путина нужно иметь в виду две вещи: он будет тянуть время. В этом контексте политолог обратил внимание, что Кремль уже официально заявил, что не собирается ни о чем договариваться до инаугурации, хотя это просто официальное заявление.





