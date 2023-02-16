В России при странных обстоятельствах скончалась чиновница из Минобороны РФ в Западном военном округе

В Санкт-Петербурге обнаружили мертвой 58-летнюю Марину Янкину, которая была руководителем управления финансового обеспечения Минобороны РФ в Западном военном округе. Об этом пишет российское РБК со ссылкой на "Фонтанку" и Mash.

Смерть чиновницы Минобороны РФ в Санкт-Петербурге (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что тело финансистки обнаружили вечером 15 февраля под окнами дома на Замшиной улице Калининского района Санкт-Петербурга.

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В пресс-службе ЗВО подтвердили, что женщина действительно работала в их управлении, но рассказывать какие-либо подробности отказались.

Российские правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве при странных обстоятельствах погиб председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа". Глава совета директоров нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. На месте происшествия работают сотрудники российских правоохранительных органов. СМИ отметили, что пока нет официального подтверждения этой информации. Для информации следует отметить, что Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе", вошедшем затем в состав "ЛУКОЙЛа". С момента создания АО находился в "ЛУКОЙЛе" на руководящих должностях. С 2006 года Маганов занимал должность первого исполнительного вице-президента компании. В 2020 году после смерти председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера возглавил совет и оставил правление.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Петербурге при странных обстоятельствах умер глава компании по производству лодок для "Калибров" . На 67 году жизни скончался генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Его компания производила подводные лодки-носители для "Калибров".