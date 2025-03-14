В России придумали неожиданную тактику по вопросу ведения переговоров о перемирии

Встреча украинской и американской делегаций в Джидде нанесла удар по российской пропаганде, которая настаивала на тезисе, что Украина не стремится к миру. Теперь, если Кремль будет затягивать время и откажется от прекращения огня, станет очевидно, что Россия не заинтересована в перемирии. В то же время, диктатор Владимир Путин, вероятно, попытается выдвинуть условия, неприемлемые ни для Киева, ни для Вашингтона, заявил в эфире Freedom российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков .

Переговоры о мире

Я думаю, что в переговорах о перемирии РФ будет использовать технологию турецкого рынка. То есть Кремль будет делать вид, что соглашается на перемирие, но в то же время будет усиливать свою позицию и настаивать на каких-то условиях, которые могут оказаться неприемлемыми ни для украинцев, ни для американцев. То есть это начало торга, как на рынке. Ты приходишь, назначаешь цену и начинаешь от этой цены уже торговать”, — отметил российский оппозиционный политик.

По словам Гудкова, Путин пытается избежать открытой конфронтации с Дональдом Трампом, ведь не заинтересован в эскалации отношений с Белым домом. Эксперт предположил, что Путин даже может согласиться на перемирие, но оставит себе возможность его сорвать в любой момент из-за провокаций или других действий. Это означает, что даже если договоренности будут достигнуты, они могут быстро утратить силу, добавил россиянин.

А вот эксперт по международным отношениям Мария Гелетий считает, что на самом деле Путин не готов к перемирию на фронте.

"Путин сказал, что он вроде бы готов, но очень много вопросов, которые непонятны: будет ли мобилизация происходить в Украине, как именно будет происходить 30-дневное перемирие, кто будет контролировать это, что будет с Курской областью. То есть много вопросов. Однако с его заявлением, мне кажется, Россия не готова к перемирию", – отметила Гелетий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине.



