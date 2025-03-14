В России придумали неожиданную тактику по вопросу ведения переговоров о перемирии

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Ткачик Олеся
Встреча украинской и американской делегаций в Джидде нанесла удар по российской пропаганде, которая настаивала на тезисе, что Украина не стремится к миру. Теперь, если Кремль будет затягивать время и откажется от прекращения огня, станет очевидно, что Россия не заинтересована в перемирии. В то же время, диктатор Владимир Путин, вероятно, попытается выдвинуть условия, неприемлемые ни для Киева, ни для Вашингтона, заявил в эфире Freedom российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков .
Переговоры о мире
По словам Гудкова, Путин пытается избежать открытой конфронтации с Дональдом Трампом, ведь не заинтересован в эскалации отношений с Белым домом. Эксперт предположил, что Путин даже может согласиться на перемирие, но оставит себе возможность его сорвать в любой момент из-за провокаций или других действий. Это означает, что даже если договоренности будут достигнуты, они могут быстро утратить силу, добавил россиянин.
А вот эксперт по международным отношениям Мария Гелетий считает, что на самом деле Путин не готов к перемирию на фронте.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине.
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