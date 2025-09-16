В России придумали новое объяснение появлению беспилотников в Польше

Рубрики
Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что инцидент с падением российских беспилотников на территории Польши является "провокацией". По его словам, якобы к инциденту относится Украина, ведь дроны РФ прилетели с ее территории.
Вячеслав Володин. Фото из открытых источников
Вячеслав Володин во время пленарного заседания озвучил свою версию инцидента с российскими дронами в Польше и попытался переложить ответственность за агрессию России на Украину. По словам Володина, дроны якобы попали в Польшу с украинской территории, а своеобразным "доказательством" так называемой провокации, по его идее, стали незаряженные беспилотники.
Руководитель Госдумы также обвинил европейские страны в "сочинении пугалок" и подчеркнул, что Запад, мол, пытается использовать инцидент для нагнетания ситуации.
10 сентября на территории Польши было зафиксировано падение около 20 беспилотников. Варшава возложила ответственность за этот инцидент на Россию. Подобную позицию занимает Украина и представители НАТО, которые видят в действиях Москвы элемент гибридной агрессии против Альянса.
