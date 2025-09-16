logo

В России придумали новое объяснение появлению беспилотников в Польше
В России придумали новое объяснение появлению беспилотников в Польше

Вячеслав Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше "провокацией" и попытался обвинить Украину.

16 сентября 2025, 15:10
Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что инцидент с падением российских беспилотников на территории Польши является "провокацией". По его словам, якобы к инциденту относится Украина, ведь дроны РФ прилетели с ее территории.

В России придумали новое объяснение появлению беспилотников в Польше

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Вячеслав Володин во время пленарного заседания озвучил свою версию инцидента с российскими дронами в Польше и попытался переложить ответственность за агрессию России на Украину. По словам Володина, дроны якобы попали в Польшу с украинской территории, а своеобразным "доказательством" так называемой провокации, по его идее, стали незаряженные беспилотники.

"Откуда прилетели? Из Украины прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация", — сказал Володин.

Руководитель Госдумы также обвинил европейские страны в "сочинении пугалок" и подчеркнул, что Запад, мол, пытается использовать инцидент для нагнетания ситуации.

"Привели себя в состояние боевой готовности, начались разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны?" – добавил российский политик.

10 сентября на территории Польши было зафиксировано падение около 20 беспилотников. Варшава возложила ответственность за этот инцидент на Россию. Подобную позицию занимает Украина и представители НАТО, которые видят в действиях Москвы элемент гибридной агрессии против Альянса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле снова все перепутали. С кем теперь представитель Путина утверждает, что воюет Россия.

Также "Комментарии" писали, что на Западе разоблачили тактику РФ. Что скрывается за угрозами Кремля.



