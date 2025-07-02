В России пригрозили Азербайджану: намекнули на войну

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Slava Kot
Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал Азербайджан учесть общую границу протяженностью 300 км и пригрозил, что действия Баку могут перерасти в больший конфликт с Москвой.
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников
Владимир Соловьев на собственном пропагандистском шоу высказался по поводу ситуации между Россией и Азербайджаном. По его словам, Россия может повлиять на Азербайджан экономическими факторами.
Кроме того, российский пропагандист продолжил свою речь угрозами намекнув на войну между странами.
Напомним, что причиной конфликта между Азербайджаном и Россией стало массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге, где скончались два человека. В Баку считают, что причиной смерти стало насилие со стороны правоохранительных органов РФ. В ответ в Азербайджане задержано около 10 россиян.
Впоследствии произошло еще несколько арестов в обеих странах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Азербайджан подает иск против РФ в международный суд.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на действия Азербайджана с задержанием россиян.