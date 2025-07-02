В России пригрозили Азербайджану: намекнули на войну

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал Азербайджан учесть общую границу протяженностью 300 км и пригрозил, что действия Баку могут перерасти в больший конфликт с Москвой.

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Владимир Соловьев на собственном пропагандистском шоу высказался по поводу ситуации между Россией и Азербайджаном. По его словам, Россия может повлиять на Азербайджан экономическими факторами.

"При всем уважении к Азербайджану, его истории и традиции, если Россия на секундочку поднимет брови… мы же третий торговый партнер Азербайджана? Хочу напомнить, какое количество денег перечисляется из России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. Тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают?", — заявил Соловьев.

Кроме того, российский пропагандист продолжил свою речь угрозами намекнув на войну между странами.

"Учитывают 300 км границы, и читая, что сегодня себе позволяют говорить на центральном телевидении, хотите воевать? Я уверен, ни один человек в уме и трезвой памяти на территории Азербайджана до такой глупости не дойдет", — добавил Соловьев.

Напомним, что причиной конфликта между Азербайджаном и Россией стало массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге, где скончались два человека. В Баку считают, что причиной смерти стало насилие со стороны правоохранительных органов РФ. В ответ в Азербайджане задержано около 10 россиян.

Впоследствии произошло еще несколько арестов в обеих странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Азербайджан подает иск против РФ в международный суд.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на действия Азербайджана с задержанием россиян.