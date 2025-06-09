logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России пригрозили нацелить ядерные ракеты на Европу
commentss НОВОСТИ Все новости

В России пригрозили нацелить ядерные ракеты на Европу

Ядерные ракеты России могут быть ориентированы на Европу.

сегодня, 15:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обдумывает по окончании действия моратория начать размещение ракет средней и меньшей дальности. По его словам, эти ракеты могут в будущем быть нацелены на Европу.

В России пригрозили нацелить ядерные ракеты на Европу

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков заявил, что действие моратория о размещении ракет средней и меньшей дальности "подходит к своему логическому завершению".

"Проявленное Россией воздержание… не было оценено США и их союзниками. Москва вынуждена реагировать на существование очень чувствительных ракетных угроз", — сказал Рябков.

Российский дипломат пригрозил, что европейцам следует задуматься, ведь, по его словам, Россия вынуждена из-за позиции европейских стран по Украине переставлять цели для поражения.

"ЕСовская и натовская верхушки постоянно настраивают Киев на продолжение боевых действий, накачивают его оружием, техникой и обещаниями большего, разрабатываются и делаются разнообразные диверсии, провокации", — сказал Рябков.

Ракеты средней и малой дальности от 500 до 5500 км, которые при СССР были оснащены ядерными боеголовками и нацелены на европейские страны НАТО, были уничтожены в конце 1980-х годов. Это произошло в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которое подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Однако в 2019 году США вышли из этого договора, обвинив Россию в его нарушении.

По данным американской стороны, Россия уже располагает ракетами, подпадающими под эту категорию. В частности, речь идет о ракете 9М729 комплекса "Искандер", которая может нести ядерную боеголовку. Хотя заявленная дальность "Искандера" составляет 500 км, США считают, что 9М729 способна преодолевать гораздо большие расстояния. Кроме того, при размещении в Калининградской области ее радиус поражения охватывает столицы Западной Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России разочарованы атакой по Украине и требуют ударить ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили, что ждет человечество в случае ядерной войны между Россией и США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости