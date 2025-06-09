В России пригрозили нацелить ядерные ракеты на Европу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обдумывает по окончании действия моратория начать размещение ракет средней и меньшей дальности. По его словам, эти ракеты могут в будущем быть нацелены на Европу.

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков заявил, что действие моратория о размещении ракет средней и меньшей дальности "подходит к своему логическому завершению".

"Проявленное Россией воздержание… не было оценено США и их союзниками. Москва вынуждена реагировать на существование очень чувствительных ракетных угроз", — сказал Рябков.

Российский дипломат пригрозил, что европейцам следует задуматься, ведь, по его словам, Россия вынуждена из-за позиции европейских стран по Украине переставлять цели для поражения.

"ЕСовская и натовская верхушки постоянно настраивают Киев на продолжение боевых действий, накачивают его оружием, техникой и обещаниями большего, разрабатываются и делаются разнообразные диверсии, провокации", — сказал Рябков.

Ракеты средней и малой дальности от 500 до 5500 км, которые при СССР были оснащены ядерными боеголовками и нацелены на европейские страны НАТО, были уничтожены в конце 1980-х годов. Это произошло в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которое подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Однако в 2019 году США вышли из этого договора, обвинив Россию в его нарушении.

По данным американской стороны, Россия уже располагает ракетами, подпадающими под эту категорию. В частности, речь идет о ракете 9М729 комплекса "Искандер", которая может нести ядерную боеголовку. Хотя заявленная дальность "Искандера" составляет 500 км, США считают, что 9М729 способна преодолевать гораздо большие расстояния. Кроме того, при размещении в Калининградской области ее радиус поражения охватывает столицы Западной Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России разочарованы атакой по Украине и требуют ударить ядерным оружием.

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