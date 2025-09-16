В России пригрозили Польше новым разделением страны из-за заявления об Украине

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров пригрозил Варшаве "новым разделением страны" после заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможности введения бесполетной зоны над Украиной как реакции на инцидент с российскими дронами.

Владимир Джабаров. Фото из открытых источников

После того, как около двух десятков российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, Радослав Сикорский высказал личное мнение о том, что идея создания бесполетной зоны над Украиной, хоть и сложная, но "достойная обсуждения". В ответ Джабаров назвал Сикорского "наглым идеологом противостояния с Россией" и заявил, что подобные инициативы могут спровоцировать серьезную конфронтацию.

"Беспольотная зона над Украиной силами НАТО – это вопрос очень сложный и опасный. Кто ее будет придерживаться? Сами страны НАТО?" – написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Джабаров также обвинил польских политиков в "русофобии" и подчеркнул, что Варшава "потеряла страх" в отношениях с Москвой. Кроме того, российский политик пригрозил, если Польша продолжит критиковать Россию и Беларусь, то может снова пережить разделение страны.

"А сейчас из-за своей русофобии отдельные польские политики совсем потеряли страх. Они снова наступают на старые грабли. Если Польша продолжит "смотреть на Восток", обвиняя его в всяческих угрозах для польской государственности, не исключено, что она снова переживет разделение, как это было неоднократно в ее истории", — добавил Джабаров.

Упоминание о разделе Польши касается событий 18 века, когда произошли три раздела Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах, которые привели к исчезновению Польши с карты Европы более чем на сто лет. Тогда территории государства были поделены между Российской, Австрийской и Прусской империями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не в первый раз, когда Россия угрожает соседке Украины. Еще в 2022 году тот же Джабаров угрожал Польше четвертым разделением.

Также "Комментарии" писали, что в России придумали новое объяснение появления беспилотников РФ в Польше.