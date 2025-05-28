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В России пригрозили ракетными ударами по Берлину

Маргарита Симоньян считает, что военные из Германии могут бить немецким оружием по Москве.

сегодня, 16:00
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Slava Kot

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила, что Россия может нанести ракетные удары по Берлину. По ее словам, в московских кабинетах уже обсуждают возможные атаки по столице Германии.

В России пригрозили ракетными ударами по Берлину

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Маргарита Симоньян отреагировала на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего, что западные партнеры Украины отменили ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. По словам российской пропагандистки, в случае если Германия примет решение передать Украине ракеты "Таурус" для ударов по Москве, то Россия будет отвечать атаками по Берлину.

По мнению Симоньян, использование ракет "Таурус" возможно только с привлечением немецких военных.

"В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве, а разрешение бить "Таурусами" может означать только это, поскольку хозяева не могут ни их обслужить, ни ввести полетную задачу, то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину", — заявила Симоньян.

Подобное заявление также сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. Российская дипломат пригрозила, что передачу ракет "Таурус" Украине, в Москве будут оценивать, как прямое участие Германии в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мерц попал в серьезный скандал из-за ракет "Таурус" для Украины. Немецкого канцлера критикуют по непониманию, будут ли Украине предоставлены дальнобойные ракеты.

Также "Комментарии" писали, что российская пропагандистка Симоньян поблагодарила народную депутатку Марьяну Безуглую за помощь по удару по Сумам.



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