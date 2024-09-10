В России пригрозили Украине после масштабной атаки дронов по РФ

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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку дронов в ночь на 10 сентября, где по данным Минобороны РФ пострадали девять регионов России, в том числе пожары возникли в Подмосковье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова выступила в эфире российского пропагандистского телеканала "Соловьев Live", где отреагировала на масштабную атаку дронов по России. По ее словам, Москва готовит ответ на атаку беспилотников по территории РФ.
Также представитель МИД РФ в нарративах российской пропаганды попыталась критиковать действия Украины в ответ на российскую агрессию.
Как сообщает Минобороны РФ, в ночь на 10 сентября девять российских регионов подверглись масштабной атаке украинских дронов. Во время атак были сбиты якобы 144 беспилотника. Больше всего, по заявлению Минобороны РФ, сбили дронов в Брянской области – 74, а также на территории Московской области – 20 беспилотников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале сентября Россию атаковало рекордное количество дронов.
Также "Комментарии" писали, что Захарова ответила, отказался ли Путин от своего ультиматума после боев в Курской области.
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