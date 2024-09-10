logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России пригрозили Украине после масштабной атаки дронов по РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В России пригрозили Украине после масштабной атаки дронов по РФ

Мария Захарова с угрозами отреагировала на одну из самых больших атак дронов по России.

сегодня, 10:52 comments1416
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку дронов в ночь на 10 сентября, где по данным Минобороны РФ пострадали девять регионов России, в том числе пожары возникли в Подмосковье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России пригрозили Украине после масштабной атаки дронов по РФ

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова выступила в эфире российского пропагандистского телеканала "Соловьев Live", где отреагировала на масштабную атаку дронов по России. По ее словам, Москва готовит ответ на атаку беспилотников по территории РФ.

"Соответствующая политическая оценка, безусловно, будет дана. Мы и комментарий готовим, и заявление, и работа будет в международных организациях", – сказала Захарова.

Также представитель МИД РФ в нарративах российской пропаганды попыталась критиковать действия Украины в ответ на российскую агрессию.

"Чем слабее позиции на земле у киевского режима, несмотря на массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание такого звериного, как они считают, мести, а на самом деле преступной террористической деятельности", — заявила Захарова.

Как сообщает Минобороны РФ, в ночь на 10 сентября девять российских регионов подверглись масштабной атаке украинских дронов. Во время атак были сбиты якобы 144 беспилотника. Больше всего, по заявлению Минобороны РФ, сбили дронов в Брянской области – 74, а также на территории Московской области – 20 беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале сентября Россию атаковало рекордное количество дронов.

Также "Комментарии" писали, что Захарова ответила, отказался ли Путин от своего ультиматума после боев в Курской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости