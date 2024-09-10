В России пригрозили Украине после масштабной атаки дронов по РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку дронов в ночь на 10 сентября, где по данным Минобороны РФ пострадали девять регионов России, в том числе пожары возникли в Подмосковье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова выступила в эфире российского пропагандистского телеканала "Соловьев Live", где отреагировала на масштабную атаку дронов по России. По ее словам, Москва готовит ответ на атаку беспилотников по территории РФ.

"Соответствующая политическая оценка, безусловно, будет дана. Мы и комментарий готовим, и заявление, и работа будет в международных организациях", – сказала Захарова.

Также представитель МИД РФ в нарративах российской пропаганды попыталась критиковать действия Украины в ответ на российскую агрессию.

"Чем слабее позиции на земле у киевского режима, несмотря на массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание такого звериного, как они считают, мести, а на самом деле преступной террористической деятельности", — заявила Захарова.

Как сообщает Минобороны РФ, в ночь на 10 сентября девять российских регионов подверглись масштабной атаке украинских дронов. Во время атак были сбиты якобы 144 беспилотника. Больше всего, по заявлению Минобороны РФ, сбили дронов в Брянской области – 74, а также на территории Московской области – 20 беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале сентября Россию атаковало рекордное количество дронов.

Также "Комментарии" писали, что Захарова ответила, отказался ли Путин от своего ультиматума после боев в Курской области.