В России признали, что они захватывают города на Донбассе, равняя их с землей

Российский пропагандист Захар Прилепин заявил, что Россия вынуждена разрушать города в Донецкой области, чтобы таким образом могла их захватить.

Захар Прилепин

"Был городок и его нет. Чтобы его взять, пришлось его руинировать",

– заявил Прилепин.

Как отметил журналист Денис Казанский, понять логику российских оккупантов трудно. Он не понимает, зачем РФ выжженая земля на месте городов Донецкой области. В этом контексте журналист также напомнил недавнее заявление кремлевского диктатора Владимира Путина, заявившего, что Украина, якобы, страшной силой "издевалась" над жителями Донецкой области, поэтому террористическая Россия просто "вынуждена" была начать свою "специальную военную операцию".

При этом Казанский добавил, что на самом деле Россия издевается над жителями Донецкой области, уничтожая целые города, а не Украина.

Кроме того, Прилепин добавил, что россиянам пришлось убить сотни тысяч человек, и, вероятно, их будет еще больше. При этом он подчеркнул, что твердо убежден, что без таких действий РФ эти люди, украинцы, якобы, рано или поздно сами присоединились бы к РФ и даже служили бы в ее армии.

Также российский пропагандист добавил, что нет никаких предпосылок, что Россия, например, через два месяца сможет захватить Киев. Также он подчеркнул, что люди начинают понимать, что происходит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-террорист действительно ровняет с землей украинские города. Многие города превратились в руины и украинцы, вынужденные покинуть свои дома, уже не будут иметь, куда вернуться после войны.

Сейчас кафиры нацелились на Часов Яр и формируют штурмовые отряды , чтобы захватить этот город.