В России призвали полностью отменить пенсии: неожиданная причина

Российский пропагандист и соведущий канала "Соловьев Live" Сергей Мардан предложил в России способ разрешить демографическую ситуацию — отменить пенсии. По его словам, такой шаг стал мотивацией для россиян рожать больше детей.

Российский пропагандист Сергей Мардан. Фото из открытых источников

Сергей Мардан один из своих недавних эфиров посвятил вопросам сокращения населения в России и предложил свой метод решения демографических проблем, заключающийся в отмене пенсий.

"Давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот порождал себе, воспитал детей, значит будет тебе, что в старости есть. Нет? Сдохнешь", — сказал Мардан.

Российский пропагандист назвал такой способ единственным правильным для улучшения демографической ситуации в России.

Отрывок из эфира "Соловьев Live" распространился в социальных сетях и вызвал негодование у россиян. Кроме того, российские депутаты тоже начали критиковать слова Мардана. Депутат Госдумы РФ Нина Останина назвала слова пропагандиста неприемлемыми и "вызовом народу России и президенту".

Сам Мардан вскоре извинился за свои слова, указав, что его не так поняли.

"Если кто-то из зрителей, смотревших полностью этот эфир и не прочитавших иронию, вы меня извините, конечно. Не хотелось ранить вас на ночь", — сказал Мардан.

Однако затем добавил, что в России все равно пенсии отменят через 15-25 лет, а рожать больше детей не будет выходом из демографической ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мардан призвал не бить по Украине ядерным оружием. Свою позицию он объяснил тем, что украинские территории это якобы часть России.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев доживает до пенсии.