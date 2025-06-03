В России призвали расстрелять срочников после украинской атаки по аэродромам

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал расстрелять срочника, снявшего короткое видео в момент атаки беспилотниками по российским аэродромам в рамках украинской спецоперации "Паутина".

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Владимир Соловьев во время выступления в своем шоу, которое транслировалось в эфире государственного телеканала РФ, прокомментировал распространившееся в сети видео российского срочника. Российский пропагандист назвал военного предателем и призвал привлечь его к ответственности через расстрел.

" Шарий пишет, что появившееся в сети видео снимают срочники. А можно ли этого срочника расстрелять? Вот вывести эту сволочь и перед строем расстрелять, как предателя родины, прямо сейчас работающего в интересах врага. Нельзя. У нас ведь законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его огорчить нельзя. Но в армии он не имеет права, чтобы у него был телефон… но у всех есть… но он понимает, что есть ответственность. Какая ответственность? Дисциплинарная?", — сказал Соловьев.

На видео российский срочный снял один из аэродромов, который украинские дроны атаковали 1 июня. В коротком видео российский военный ругается и показывает последствия ударов беспилотников, где виден поднимающийся в гору черный дым.

В СБУ сообщили, что в результате спецоперации "Паутина" в России была поражена треть стратегических самолетов и носителей крылатых ракет. Примерная стоимость поврежденных и уничтоженных российских самолетов составляет 7 миллиардов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, глава СБУ Василий Малюк рассказал детали спецоперации "Паутина".

Также "Комментарии" писали о реакции мира на украинскую атаку на аэродромы России.