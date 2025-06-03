В России призвали расстрелять срочников после украинской атаки по аэродромам

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Slava Kot
Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал расстрелять срочника, снявшего короткое видео в момент атаки беспилотниками по российским аэродромам в рамках украинской спецоперации "Паутина".
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников
Владимир Соловьев во время выступления в своем шоу, которое транслировалось в эфире государственного телеканала РФ, прокомментировал распространившееся в сети видео российского срочника. Российский пропагандист назвал военного предателем и призвал привлечь его к ответственности через расстрел.
На видео российский срочный снял один из аэродромов, который украинские дроны атаковали 1 июня. В коротком видео российский военный ругается и показывает последствия ударов беспилотников, где виден поднимающийся в гору черный дым.
В СБУ сообщили, что в результате спецоперации "Паутина" в России была поражена треть стратегических самолетов и носителей крылатых ракет. Примерная стоимость поврежденных и уничтоженных российских самолетов составляет 7 миллиардов долларов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, глава СБУ Василий Малюк рассказал детали спецоперации "Паутина".
Также "Комментарии" писали о реакции мира на украинскую атаку на аэродромы России.
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