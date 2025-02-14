Как заявил во время круглого стола Российского исторического общества директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, необходимо провести точный исторический анализ возможности территориального разделения Украины среди прилегающих государств. Поскольку, по его словам, в Украине якобы произошел "крах государственности".

Сергей Нарышкин

"В этих условиях зазвучали суждения, что в силу неминуемого распада Украины ее земли неизбежно отойдут сопредельным странам", — сказал Нарышкин.

При этом глава СВР подчеркнул, что такая возможность "должна быть подвергнута точному историческому анализу".

Нарышкин убежден, что нужно проанализировать с исторической точки зрения "процессы и тенденции, которые привели сопредельные территории в состав несостоявшегося государства Украина".

В качестве примера Нарышкин напомнил о состоявшемся в 1991 году референдуме в Закарпатской области Украины о присвоении области статуса автономии, однако "в Киеве предпочли не замечать волеизъявления народа".

По мнению Нарышкина, "наиболее последовательно" на территории современной Украины претендует Польша.

"Сейчас она присматривается ко Львову, и в общем небезосновательно", — сказал директор СВР.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России неоднократно поднимали вопрос, что территорию Украины можно разделить между другими странами, например, между РФ, Польшей, Венгрией и другими. При этом запускались фейки о том, что именно Польша думает о том, как забрать себе западные территории Украины.

Также известно, что сейчас активизировались переговоры о прекращении войны в Украине. Говорят, что Трамп готовит для нашей страны микс из корейского и финского сценариев.



