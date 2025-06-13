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В России призывают к миру и переговорам: что вызвало такую реакцию

Россия выражает крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

сегодня, 12:40 comments1284
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Недилько Ксения

В МИД России отреагировали на ночные атаки Израиля по территории Ирана и крайне обеспокоены происходящим.

В России призывают к миру и переговорам: что вызвало такую реакцию

Путин и Лавров

Во вражеском ведомстве решительно осуждают силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня. Это в то время, когда Россия сама ежедневно наносит смертельные удары по территории Украины.

"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе безразлично относиться к таким преступлениям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности", – цинично заявляют в РФ.

Там подчеркнули, что израильские атаки были совершены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда косвенных контактов между представителями Ирана и США. Таким образом, оказались взорваны и отброшены назад инициированные с трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения относительно иранского мирного атома.

"Твердо исходим из того, что какими бы объяснениями ни прикрывались те, кто планировал, разрабатывал и осуществлял нападение на Иран, урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.

Надеемся, что именно такой подход в конце концов возобладает. Призываем стороны к воздержанию, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания региона в полномасштабную войну.

Напоминаем в связи с готовностью США провести в Омане очередной раунд переговоров с Ираном по иранской ядерной программе", – пишут в ведомстве Лаврова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Иран объявил в эфире государственного телевидения, что не будет участвовать в переговорах с Соединенными Штатами по ядерной программе, запланированных на воскресенье, или в каких-либо переговорах до дальнейших сообщений.



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