В России произошло крупное ДТП – не разминулись пассажирский автобус и фура: есть жертвы

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и фуры произошло на российской трассе сообщением Курск-Саратов около 20.30 по Московскому времени. Об этом сообщает Telegram-канал "RT на русском".

Известно, что на 423 км автодороги не разминулись рейсовый автобус "Сетра" и грузовик "Вольво", в результате чего пострадали девять человек, один погиб на месте. Отмечается, что одного пассажира спасатели "вырезали" из разрушенного транспортного средства.

На месте аварии проходят следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Очевидцы аварии сообщают о том, что жертвой аварии стал водитель автобуса – фронтальная часть транспортного средства смята полностью. Также известно, что по словам полицейских, предварительной причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия и мокрое дорожное полотно.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что очередное ДТП со смертельным исходом произошло в центре Киева, прямо на Майдане Независимости сегодня около 16 часов.

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