В России прокомментировали сроки окончания войны в Украине

Москва не имеет граничных сроков окончания боевых действий в Украине. Война будет продолжаться до того времени, пока российская армия не выполнит поставленные президентом России Владимиром Путиным изначальные цели. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в интервью "АиФ.ru".

Николай Патрушев. Фото: из открытых источников

Патрушев заявил, что российское руководство не гонится за сроками, когда идет речь об "искоренении нацизма", потому как в России считают, что "нацизм" должен полностью исчезнуть. В противном случае, он возродится спустя некоторое время.

А далее в духе российской пропаганды Николай Патрушев заявил, как и большинство спикеров Кремля, что все цели, которые поставил Владимир Путин в войне против Украины, будут выполнены.

Патрушев также заявил, что Россия ведет войну против Украины, потому что борется за восстановление исторической справедливости.

"Не зря же генерал Скобелев в свое время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать с чувством сострадания", – подытожил Патрушев.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал полной чушью информацию о том, что завершение войны против Украины Россия хочет приурочить к какой-то знаковой для себя дате. Лавров заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока все задачи Путина не будут выполнены.

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