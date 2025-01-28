Патриарх Кирилл распорядился лучше молиться о Путине. Потому что российские оккупанты с "крестами от Путина" продолжают погибать в Украине. А сам Путин якобы пережил покушение на свою жизнь. Но на самом деле Кирилл просто переживает за свою "должность" Об этом сообщил высокопоставленный источник в Церкви, пишут российские паблики.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Поступило распоряжение лично от патриарха – усилить молитвы за Владимира Владимировича. Мы это сделали. Уже скоро, уверен, будет хороший эффект", – рассказал один из близких соратников главы РПЦ.

В Кремле такие действия Церкви приветствуют. Но считают, что они связаны не с угрозой покушения на Путина.

"Уважаемый Кирилл, насколько я знаю, продолжает опасаться, что его по состоянию здоровья заменят ( новым патриархом может стать глава Крымской митрополии РПЦ Тихон (Шевкунов), – ред.). Кроме того, у Владимира Владимировича есть серьезные вопросы. Конкретно, почему гибнут военные, которые носят кресты и иконки на цепочках с инициалами нашего президента? Эти кресты и иконки для бойцов СВО освящал лично патриарх. Что он не сделал так? Владимир Владимирович хотел бы ответить на этот вопрос. А патриарх, значит, на фоне проблем показывает свою важность молитвами за нашего лидера, пытается дать понять, что без него никак не обойтись", — пояснил источник в АП. Путина.

В Кремле утверждаю, что на фронте погибли уже 17 окупантов с крестиками и иконками, на цепочках которых оставил свои инициалы Путин. Понятно, что его ситуация не может устроить.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российских генералов, участвующих в войне против Украины , обяжут носить нательные крестики с выгравированными инициалами Владимира Путина. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин лично обратился к патриарху Кириллу с просьбой освятить нательные крестики и иконы, которые будут переданы российским военным, в частности командующим группировок, "выполняющих особо важные задачи" на территории Украины.