В России просят лучше молиться за жизнь и здоровье Путина: что угрожает главе Кремля

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Лиля Воробьева
Патриарх Кирилл распорядился лучше молиться о Путине. Потому что российские оккупанты с "крестами от Путина" продолжают погибать в Украине. А сам Путин якобы пережил покушение на свою жизнь. Но на самом деле Кирилл просто переживает за свою "должность" Об этом сообщил высокопоставленный источник в Церкви, пишут российские паблики.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
В Кремле такие действия Церкви приветствуют. Но считают, что они связаны не с угрозой покушения на Путина.
В Кремле утверждаю, что на фронте погибли уже 17 окупантов с крестиками и иконками, на цепочках которых оставил свои инициалы Путин. Понятно, что его ситуация не может устроить.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российских генералов, участвующих в войне против Украины , обяжут носить нательные крестики с выгравированными инициалами Владимира Путина. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин лично обратился к патриарху Кириллу с просьбой освятить нательные крестики и иконы, которые будут переданы российским военным, в частности командующим группировок, "выполняющих особо важные задачи" на территории Украины.
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