logo

BTC/USD

107960.92

ETH/USD

2506.08

LTC/USD

95.80

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России раскрыли срок, когда передадут Украине меморандум о прекращении огня
commentss НОВОСТИ Все новости

В России раскрыли срок, когда передадут Украине меморандум о прекращении огня

В России заявили, что на данном этапе не будут раскрывать текст меморандума с Украиной

24 мая 2025, 16:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россия уже в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по урегулированию военного конфликта. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

В России раскрыли срок, когда передадут Украине меморандум о прекращении огня

Россия

Помимо этого, он рассказал, что сам документ, над которым ведется активная работа, уже находится на этапе завершения.

"Работа над этим меморандумом ведется, во-первых, она в завершающей стадии. Во-вторых, я ожидаю того, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни, такая информация есть у меня", — сказал сенатор страны-агрессора.

При этом он предположил, что на данном этапе вряд ли эти наработки станут публичными.

"Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях", — подчеркнул зампред Совфеда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по итогам переговоров Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, последний заявил, что Кремль готов к тому, чтобы заключить с Украиной меморандум о прекращении огня на фронте.

В то же время, все указывает на то, что Россия не собирается заключать этот меморандум с Украиной, поскольку начала выдвигать новые, неприемлемые для Украины требования. В частности, в Москве начали заявлять о том, что меморандум не может подписать президент Владимир Зеленский, поскольку он якобы не легитимный.

При этом украинские эксперты предупреждают, что Россия точно "зашьет" в текст меморандума вопрос капитуляции Украины. Владимир Зеленский уже предупреждал: любой документ, содержащий неприемлемые условия, не может считаться шагом к миру — он лишь подтвердит стремление Кремля к войне.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/24037879
Теги:

Новости

Все новости