Россия уже в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по урегулированию военного конфликта. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Россия

Помимо этого, он рассказал, что сам документ, над которым ведется активная работа, уже находится на этапе завершения.

"Работа над этим меморандумом ведется, во-первых, она в завершающей стадии. Во-вторых, я ожидаю того, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни, такая информация есть у меня", — сказал сенатор страны-агрессора.

При этом он предположил, что на данном этапе вряд ли эти наработки станут публичными.

"Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях", — подчеркнул зампред Совфеда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по итогам переговоров Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, последний заявил, что Кремль готов к тому, чтобы заключить с Украиной меморандум о прекращении огня на фронте.

В то же время, все указывает на то, что Россия не собирается заключать этот меморандум с Украиной, поскольку начала выдвигать новые, неприемлемые для Украины требования. В частности, в Москве начали заявлять о том, что меморандум не может подписать президент Владимир Зеленский, поскольку он якобы не легитимный.

При этом украинские эксперты предупреждают, что Россия точно "зашьет" в текст меморандума вопрос капитуляции Украины. Владимир Зеленский уже предупреждал: любой документ, содержащий неприемлемые условия, не может считаться шагом к миру — он лишь подтвердит стремление Кремля к войне.





