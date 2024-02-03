В России расстреляли пилота Ту-95, который наносил удары по Украине

В России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95 Стегачева Олега Сергеевича, который находится в базе украинского "Миротворца" и считается военным преступником. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны.

Олег Стегачев. Фото: из открытых источников

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, событие произошло в городе Энгельс (Саратовская область РФ).

"В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95-майора Стегачева Олега Сергеевича", — указывает ведомство.

Российский пилот родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энгельс" (воинская часть 06987). Он непосредственно причастен к ракетным ударам, которые совершала Россия по гражданским объектам в Украине и убийствам украинцам, подчеркивает разведка.

В результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. "Выжил или нет — уточняем", — добавляют там.

В ГУР напомнили, что все военные преступники, участвующие в войне против Украины, будут наказаны. "Мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки", — предупреждает ведомство.

Стоит отметить, страна-агрессор прячет часть своих стратегических бомбардировщиков, которые использует для ударов по Украине, по различным аэродромам. Одной из баз считается военный аэродром "Энгельс 2", где расположены самолеты Ту-160.

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