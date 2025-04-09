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В России растет социальное напряжение: чем россиян "допек" Путин

Россияне уже не выдерживают и начинают протестовать: к чему привела политика Путина

сегодня, 14:46
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Кречмаровская Наталия

Политика российского диктатора Владимира Путина обостряет экономический кризис в РФ. Россияне не выдерживают – некоторые начинают протестовать. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что указывает на углубление кризиса в РФ.

В России растет социальное напряжение: чем россиян "допек" Путин

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что в Пермском крае РФ сотрудники Александровского машиностроительного завода перестали выходить на работу из-за трехмесячной задолженности по зарплате. Завод специализируется на производстве горношахтной и горнорудной техники. Из-за протеста, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, часть цехов завода пришлось остановить.

"Дела на заводе существенно ухудшились в 2024 году — выручка за год уменьшилась на 6,8%, а убытки — выросли в более чем пять раз: со 103 (1,11 млн долл.) до 575 млн рублей (6,18 млн долл.). Руководство завода объясняет проблемы нехваткой комплектующих, удорожанием кредитов и индексацией зарплат”, — говорится в сообщении ЦПД.

По данным специалистов Центра, ситуация на Александровском заводе показывает реальное состояние как машиностроения, так и стратегической для российской экономики горнодобывающей промышленности, которую этот обслуживающий завод.

"Из-за санкций предприятия потеряли значительную часть рынков сбыта и вынуждены закрывать шахты. И пока Кремль будет продолжать спускать огромные ресурсы на войну, социальное напряжение в России будет расти", — убеждены в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, в России из-за вооруженной агрессии против Украины увеличивается количество проблем. Уже не хватает рабочей силы, ведь война, как писал портал "Комментарии", "забирает" трудоспособное население. В Кремле нашли выход, объяснили в Центре противодействия дезинформации.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13829
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