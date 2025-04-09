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Кречмаровская Наталия
Политика российского диктатора Владимира Путина обостряет экономический кризис в РФ. Россияне не выдерживают – некоторые начинают протестовать. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что указывает на углубление кризиса в РФ.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что в Пермском крае РФ сотрудники Александровского машиностроительного завода перестали выходить на работу из-за трехмесячной задолженности по зарплате. Завод специализируется на производстве горношахтной и горнорудной техники. Из-за протеста, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, часть цехов завода пришлось остановить.
По данным специалистов Центра, ситуация на Александровском заводе показывает реальное состояние как машиностроения, так и стратегической для российской экономики горнодобывающей промышленности, которую этот обслуживающий завод.
Напомним, в России из-за вооруженной агрессии против Украины увеличивается количество проблем. Уже не хватает рабочей силы, ведь война, как писал портал "Комментарии", "забирает" трудоспособное население. В Кремле нашли выход, объяснили в Центре противодействия дезинформации.
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