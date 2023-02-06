В России растут протестные настроения. Население недовольно действиями армии РФ в Украине

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Slava Kot
Вместо того чтобы выступать против войны, в России все больше растут протестные настроения, которые считают, что кремлевское руководство плохо справляется с войной в Украине. Один из депутатов Думы РФ считает, что именно "турбо-патриоты" представляют опасность и могут устроить протесты в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Протесты ультраправых в России. Фото из открытых источников
Украинские военные смогли удержать столицу, отразить наступление россиян на севере страны, начать контрнаступление на востоке и изгнать российские войска из Херсона. Такие действия ВСУ заставили россиян критиковать свою власть и искать виновных, особенно это касается ультраправых националистов.
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По мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, ситуация не критична, но 2023 год могу стать очень опасным для РФ.
Российский политик отмечает, что другие граждане в России не представляют угрозы, ведь либерально настроенные люди якобы дискредитировали себя, потому что сбежали от режима Путина, а коммунисты тоже не выйдут.
Матвейчев считает, что поводом к революционным движениям может стать очередное поражение России.
Напомним, что в российской политике Майдан ассоциируется с негативными политическими процессами, ведь тогда Кремль начала терять свой контроль над Украиной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ в ближайшие недели.
Также "Комментарии" писали о восстании русских солдат на фронте, куда Кремль отправил спецназ.
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