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В России растут протестные настроения. Население недовольно действиями армии РФ в Украине

В России недовольство поцветшими действиями армии РФ в Украине, поэтому это становится одной из главных причин будущей революции в стране, утверждает российский депутат.

сегодня, 15:15 comments3233
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Автор:

Slava Kot

Вместо того чтобы выступать против войны, в России все больше растут протестные настроения, которые считают, что кремлевское руководство плохо справляется с войной в Украине. Один из депутатов Думы РФ считает, что именно "турбо-патриоты" представляют опасность и могут устроить протесты в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России растут протестные настроения. Население недовольно действиями армии РФ в Украине

Протесты ультраправых в России. Фото из открытых источников

Украинские военные смогли удержать столицу, отразить наступление россиян на севере страны, начать контрнаступление на востоке и изгнать российские войска из Херсона. Такие действия ВСУ заставили россиян критиковать свою власть и искать виновных, особенно это касается ультраправых националистов.


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По мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, ситуация не критична, но 2023 год могу стать очень опасным для РФ.

"Сейчас единственная опасность для нашего государства – турбопатриотический майдан с легкой левизной и разговорами заодно и о коррупции. Это как раз и есть способ вывести людей", – отметил Матвейчев.

Российский политик отмечает, что другие граждане в России не представляют угрозы, ведь либерально настроенные люди якобы дискредитировали себя, потому что сбежали от режима Путина, а коммунисты тоже не выйдут.

Матвейчев считает, что поводом к революционным движениям может стать очередное поражение России.

"А повод может быть любой. Скажем, в очередной раз случится что-то вроде Изюма или Балаклеи, и очередная истерика, что все, выходим на улицы, убираем какого-то "вора Шойгу", и начинается эта история. Вдобавок, они, наверное, захотят кого-то и на президентских выборах, кто будет задвигать что-нибудь турбопатриотическое, если будет такой кандидат. То есть все чисто по майданному сценарию", — утверждает россиянин.

Напомним, что в российской политике Майдан ассоциируется с негативными политическими процессами, ведь тогда Кремль начала терять свой контроль над Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ в ближайшие недели.

Также "Комментарии" писали о восстании русских солдат на фронте, куда Кремль отправил спецназ.



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Источник: https://www.politnavigator.net/v-edinojj-rossii-zayavili-ob-ugroze-turbo-patrioticheskogo-majjdana.html
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