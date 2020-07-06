kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.07.2020

BTC/USD

9133.80

ETH/USD

229.67

LTC/USD

41.83

НБУ 06.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия В России разбился частный вертолет: известна причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В России разбился частный вертолет: известна причина

На месте аварии погиб бортмеханик, пилота спасают врачи

сегодня, 09:06
Автор:

Виолетта Комаровская
В России разбился частный вертолет: известна причина

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В России разбился частный вертолет. Пилоту Ми-2 пришлось совершить жесткую посадку в Ростовской области. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС. 

Авария произошла около 5 утра. На вертолете Ми-2 экипаж обрабатывал рисовые поля. В какой-то момент пилот потерял управление над вертолетом недалеко от села Кирсалово в Пролетарском районе Ростовской области. Пришлось совершить жесткую посадку, в результате которой вертолет повис на обрыве. 

На место крушения выехала группа спасателей - 17 человек и 5 единиц техники. Одного из членов экипажа - бортмеханика - нашли уже мертвым. Второй был жив. Его срочно доставили в больницу. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает. У него перелом ноги, и различные забои. 

На земле никто не пострадал. Какого-либо вреда крушение вертолета жителям близлежащих сел тоже не принесло.

"Вертолет упал недалеко от Кирсалово на поля. Это территория село, но никаких разрушений там нет", - рассказал глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский. 

Почему именно отказал двигатель, эксперты еще устанавливают.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России разбился военный вертолет Ми-8. Он упал на Чукотке. 




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!