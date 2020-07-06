В России разбился частный вертолет: известна причина

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Виолетта Комаровская
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
В России разбился частный вертолет. Пилоту Ми-2 пришлось совершить жесткую посадку в Ростовской области. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.
Авария произошла около 5 утра. На вертолете Ми-2 экипаж обрабатывал рисовые поля. В какой-то момент пилот потерял управление над вертолетом недалеко от села Кирсалово в Пролетарском районе Ростовской области. Пришлось совершить жесткую посадку, в результате которой вертолет повис на обрыве.
На место крушения выехала группа спасателей - 17 человек и 5 единиц техники. Одного из членов экипажа - бортмеханика - нашли уже мертвым. Второй был жив. Его срочно доставили в больницу. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает. У него перелом ноги, и различные забои.
На земле никто не пострадал. Какого-либо вреда крушение вертолета жителям близлежащих сел тоже не принесло.
"Вертолет упал недалеко от Кирсалово на поля. Это территория село, но никаких разрушений там нет", - рассказал глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский.
Почему именно отказал двигатель, эксперты еще устанавливают.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России разбился военный вертолет Ми-8. Он упал на Чукотке.
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