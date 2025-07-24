В России разбился пассажирский самолет Ан-24 с 49 людьми на борту: что известно

В России разбился пассажирский самолет Ан-24 с 49 человек на борту. Воздушное судно, следовавшее из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, исчезло с радаров при попытке захода на посадку.

Ан-24 исчез в России. Фото из открытых источников

Самолет принадлежал авиакомпании "Ангара". На его борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шестеро членов экипажа. По информации транспортной прокуратуры, Ан-24 пропал во втором круге перед посадкой в аэропорту Тынды. Экипаж не подавал сигналов бедствия.

Первоначально велись поисковые работы Ан-24, которые усложняла горная тайга Амурской области. Основные усилия сосредоточены на воздушной разведке, и для этого был привлечен поисково-спасательный самолет Росавиации. Следственный комитет России уже открыл уголовное производство по факту исчезновения самолета.

Впоследствии сообщили, что обнаружено место падения самолета Ан-24 в Амурской. На месте авиакатастрофы самолета обнаружен его горящий фюзеляж. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Известно, что пропавший Ан-24 был изготовлен почти 50 лет назад. Однако, по информации авиаслужб, его сертификат лётной годности был продлен до 2036 года.

Ан-24 – турбовинтовой пассажирский самолет советского производства, широко используемый с 1960-х годов. В России подобные самолеты до сих пор эксплуатируются преимущественно на региональных маршрутах в отдаленных районах. После полномасштабного вторжения в России стали все чаще случаться случаи с авариями самолетов. Запад ввел санкции против РФ, а российские авиакомпании не имеют возможности покупать современное оборудование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в РФ разбился самолет с парашютистами.

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