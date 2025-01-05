В России разбился военный вертолет: детали

1 января в Воронежской области РФ потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Инцидент произошел в Каменском районе, где воздушное судно вспыхнуло после жесткой посадки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский вертолет Ми-28. Фото из открытых источников

По предварительной информации от следственных органов и региональных экстренных служб, в результате аварии вертолета в Воронежской области погибли оба члена экипажа. Их личности не раскрывают. Следственный комитет России приступил к проверке, чтобы установить причины аварии. Пока официальные версии происшествия не объявлены. Отмечается, что предполагаемое место катастрофы Ми-28 находится примерно в 250 километрах от зоны боевых действий.

Это уже не первая авиационная катастрофа российских военных вертолетов за последние месяцы. В октябре 2024 года произошло сразу три аварии: в районе Керченского пролива, Кировской области и Нижегородской области. Тогда погибли не менее четырех человек, а пятеро получили ранения.

Российские военные продолжают использовать вертолеты Ми-28, которые считаются основными боевыми вертолетами в арсенале страны. Однако увеличение количества аварий вызывает вопрос технического состояния этих воздушных судов и уровня подготовки экипажей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские пропагандисты упали в панику после потери вертолетов в Крыму. Это произошло после того, как морские дроны Magura V5 31 декабря 2024 года уничтожили два российских вертолета в Черном море.

Также "Комментарии" писали о том, как Россия содрогалась от взрывов в ночь на 5 января.