В России разбушевался тайфун: появились впечатляющие видео урагана во Владивостоке

В России на Приморский край обрушился тайфун "Майсак". Об этом сообщают росСМИ.

Так, во Владивостоке ураганный ветер валит деревья и срывает крыши домов. Как минимум 120 деревьев были повалены ветром в городе. Специалисты фиксируют, что ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, а мысовые станции отметили порывы ветра до 43 метров в секунду. Кроме того, пришлось перекрыть движение по Русскому и Золотому мостам. В частности, на последнем произошло ЧП: с большегруза сдуло контейнер на внедорожник. В Минэнерго РФ говорят, что без электричества в регионе остались 16 населенных пунктов, где проживают около 8,5 тыс. человек

Сообщается, что из-за тайфуна "Майсак" в Приморье плавучий док в бухте Улисс унесло от швартовых бочек.

Также есть информация, что во многих городах Приморья власть решила отменить занятия в школе, пока тайфун не успокоится.

В Сети появились впечатляющие видео последствий стихийного бедствия.





Ранее сообщалось, что в России ураган снес три башенных крана с людьми: момент попал на видео.

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