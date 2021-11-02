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В России рэп-исполнителя подозревают в сексуальном насилии

Уголовное дело еще не возбуждено

сегодня, 10:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Один из известных певцов в России подозревается в сексуальном насилии в отношении молодой студентки. Об этом сообщает УНИАН.

В России рэп-исполнителя подозревают в сексуальном насилии

Музыканта задержали, фото из открытых источников

Известно, что 26-летний исполнитель рэпа Yung Trappa подозревается в изнасиловании, состоявшемся в Ленинградской области в этом году. Заявление в полицию на певца написала студентка. По словам 18-летней потерпевшей, она находилась в арендованном доме вместе с рэпером и другими людьми. Там мужчина ее изнасиловал. Подробности не сообщают.

Певец якобы ранее имел проблемы с наркотиками и был привлечен к уголовной ответственности. Сейчас певца задержали правоохранители. Вопрос об возбуждении уголовного дела по факту сексуального насилия решается. Обстоятельства происшествия выясняются. О подозрении рэперу пока не сообщили.

Портал "Комментарии" сообщал, что Ольга Полякова рассказала, как часто делает инъекции красоты. Певица призналась, что колет себе ботокс и делает дорогие массажи и маски для лица. Женщина без косметических процедур на съемки не уезжает вообще. Также звезда рассказала, что она ест и сидит ли на диетах. Полякова назвала свой вес, который считает идеальным для себя.

Также мы писали, что единственный родной сын Сергея Мавроди не верит в естественную смерть отца. Мужчина говорит, что перед его смертью были некоторые странные стечения обстоятельств, а то, что тогда писали в СМИ о смерти создателя финансовой пирамиды, вообще неправда. Об этом парень, давно живущий за границей, рассказал в программе "В гостях у Гордона". Молодой человек рассказал, почему его мать вышла замуж за Сергея и как проходило его детство с таким отцом.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/yung-trappa-zgvaltuvav-divchinu-podrobici-11596066.html
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