В России рэп-исполнителя подозревают в сексуальном насилии

Один из известных певцов в России подозревается в сексуальном насилии в отношении молодой студентки. Об этом сообщает УНИАН.



Музыканта задержали, фото из открытых источников

Известно, что 26-летний исполнитель рэпа Yung Trappa подозревается в изнасиловании, состоявшемся в Ленинградской области в этом году. Заявление в полицию на певца написала студентка. По словам 18-летней потерпевшей, она находилась в арендованном доме вместе с рэпером и другими людьми. Там мужчина ее изнасиловал. Подробности не сообщают.



Певец якобы ранее имел проблемы с наркотиками и был привлечен к уголовной ответственности. Сейчас певца задержали правоохранители. Вопрос об возбуждении уголовного дела по факту сексуального насилия решается. Обстоятельства происшествия выясняются. О подозрении рэперу пока не сообщили.



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