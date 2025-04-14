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В России резко меняют правила: Путин хочет получить больше военных

В Госдуме РФ планируют рассмотреть законопроект, который уменьшит возможности россиян учиться в вузах

сегодня, 17:20
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Кречмаровская Наталия

В России меняют правила для молодежи, кто хочет получить высшее образование – планируют сократить количество платных мест в вузах. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что соответствующий проект закона уже внесен в Госдуму РФ.

В России резко меняют правила: Путин хочет получить больше военных

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что приоритет отдадут "государственно важным" специальностям. А в других направлениях сократят прием, поднимут цену за обучение и усилят условия по образовательным кредитам.

"Российские должностные лица объясняют все "реформой". Но на самом деле цель этих законодательных изменений состоит в том, чтобы максимально усложнить молодым людям получение высшего образования. Власти России стараются, чтобы как можно больше выпускников школ получали среднее специальное образование или шли на военную службу. Таким образом, Кремль хочет решить сразу две проблемы – компенсировать потери на войне и покрыть дефицит рабочих рук, в том числе на предприятиях ВПК, обслуживающих войну”, — пояснили в ЦПД.

Также аналитики отмечают, что ограничение возможностей получить высшее образование вписывается в стратегию Кремля по милитаризации общества и переводу экономики на военные рельсы.

Напомним, что Кремль, как писал портал "Комментарии", использует разные способы, чтобы держать граждан в повиновении. Однако некоторые методы переходят все границы.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Кремль систематически использует террор и устрашение для контроля над населением. И Кадыров с его "карманной армией" много лет был верным помощником Путина. Однако, предоставляя широкие полномочия Кадырову, Путин загнал себя в ловушку, ситуация обернется против российского диктатора.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13887
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