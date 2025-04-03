В России рисуют катастрофический сценарий для Европы и Украины

В России взялись за свои привычные угрозы и катастрофические прогнозы относительно предстоящего отопительного сезона. Снова манипулируют вопросом газа.

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Так, "Газпром" сообщил, что Европе будет сложно этим летом наполнить подземные газохранилища и основательно подготовиться к зиме.

В компании отметили, как пишет пропагандистское издание "РИА Новости", что Европа к концу I квартала отобрала из подземных хранилищ газа уже 62,9 млрд кубов голубого топлива. Отмечается, что это на 25,2 млрд кубометров больше закачанного предыдущего лета объема – максимальное превышение за историю наблюдений.

В компании подчеркнули, что сильнее других растратили запасы Германия, Нидерланды и Франция – причем эти страны входят в пятерку с наибольшим объемом хранилищ газа в Европе.

Также по данным "Газпрома", в украинских подземных газовых хранилищах уровень запасов газа достиг абсолютного минимума за период наблюдений.

Следует отметить, что об определенных проблемах с газом в Украине сообщал народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, Россия нанесла значительный удар по газодобывающей инфраструктуре. Последние пять мощных ударов по энергетической инфраструктуре, как пояснил Кучеренко, были именно по газодобывающей инфраструктуре. То есть, ракетами "Калибрамы" враг попал именно в объекты добычи газа "Укргаздобычи".

По словам нардепа, вражеские атаки привели к потере 40% их мощностей по добыче. Чтобы долго не говорить, нам просто не хватает сейчас газа.

Напомним, что тариф на газ, как писал портал "Комментарии", может возрасти до 10 грн уже летом.