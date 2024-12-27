В России предупредили новую администрацию Дональда Трампа об опасности возобновления ядерных испытаний и заявили, что из-за "крайне враждебной" политики США Москва оставляет для себя все варианты действий. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Reuters.

Ядерные испытания (фото из открытых источников)

Рябков подчеркнул, что во время первого срока Трампа американская позиция по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний была чрезвычайно жесткой.

"Международная ситуация сейчас чрезвычайно напряжена, американская политика во многих аспектах крайне враждебна к нам. Поэтому все возможные варианты наших действий, направленных на обеспечение безопасности и отправки правильных политических сигналов, остаются открытыми", — заявил он в интервью российской газете "Коммерсантъ". ".

Reuters отмечает, что при президентстве Трампа в 2017-2021 годах его администрация рассматривала возможность проведения первого ядерного испытания в США с 1992 года.

Напомним, что в 2023 году российский президент Владимир Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, приравняв позицию России к позиции США.

Договор, подписанный Россией в 1996 году и ратифицированный в 2000 году, был также подписан США в 1996 году, но ратификации со стороны Вашингтона так и не состоялось.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия с треском провалила "СВО" . До конца года Россия вышла на интересный рубеж, говорит политолог Алексей Копытько. Во-первых, обращает внимание он, россияне подвели гражданский самолет, а впоследствии для верности пытались утопить его в море, но не получилось, пилоты спасли. Уже есть частичная реакция авиакомпаний.

Кроме того, говорит он, произошло очередное событие на Балтике. Случайно повредился энергетический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией (часть энергетического контура ЕС) после ряда других случайных повреждений европейской подводной инфраструктуры в результате противоестественных маневров "околороссийских сосудов", добавил эксперт.