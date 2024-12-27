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В России сделали предупреждение для Трампа

В РФ заявили, что международная ситуация в мире чрезвычайно сложна

27 декабря 2024, 18:10 comments1136
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Лиля Воробьева

В России предупредили новую администрацию Дональда Трампа об опасности возобновления ядерных испытаний и заявили, что из-за "крайне враждебной" политики США Москва оставляет для себя все варианты действий. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Reuters.

В России сделали предупреждение для Трампа

Ядерные испытания (фото из открытых источников)

Рябков подчеркнул, что во время первого срока Трампа американская позиция по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний была чрезвычайно жесткой.

"Международная ситуация сейчас чрезвычайно напряжена, американская политика во многих аспектах крайне враждебна к нам. Поэтому все возможные варианты наших действий, направленных на обеспечение безопасности и отправки правильных политических сигналов, остаются открытыми", — заявил он в интервью российской газете "Коммерсантъ". ".

Reuters отмечает, что при президентстве Трампа в 2017-2021 годах его администрация рассматривала возможность проведения первого ядерного испытания в США с 1992 года.

Напомним, что в 2023 году российский президент Владимир Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, приравняв позицию России к позиции США.

Договор, подписанный Россией в 1996 году и ратифицированный в 2000 году, был также подписан США в 1996 году, но ратификации со стороны Вашингтона так и не состоялось.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия с треском провалила "СВО" . До конца года Россия вышла на интересный рубеж, говорит политолог Алексей Копытько. Во-первых, обращает внимание он, россияне подвели гражданский самолет, а впоследствии для верности пытались утопить его в море, но не получилось, пилоты спасли. Уже есть частичная реакция авиакомпаний.

Кроме того, говорит он, произошло очередное событие на Балтике. Случайно повредился энергетический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией (часть энергетического контура ЕС) после ряда других случайных повреждений европейской подводной инфраструктуры в результате противоестественных маневров "околороссийских сосудов", добавил эксперт.



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Источник: https://www.reuters.com/world/russia-warns-united-states-possible-nuclear-testing-under-trump-2024-12-27/
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