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В России сгорел шалаш Ленина (ФОТО)

В музейном комплексе на территории России сгорел шалаш Ленина.

сегодня, 12:10
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Slava Kot

Ранним утром 21 ноября в Курортном районе Санкт-Петербурга произошел пожар на территории музейного комплекса "Шалаш В. И. Ленина" в Сестрорецке. По сообщению Главного управления МЧС РФ, возгорание было зафиксировано в 10:20, а через пол часа шалаш Ленина сгорел. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России сгорел шалаш Ленина (ФОТО)

Шалаш Ленина в России. Фото из открытых источников

Возгорание произошло в районе реконструкции исторического шалаша, где якобы в 1917 году скрывался Владимир Ленин. Пожарные получили сообщение о "тлении соломенного шалаша" и в 10:50 пожар был ликвидирован. Остальные объекты комплекса, включая гранитный памятник, не пострадали.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что от соломенной постройки остался только обгоревший каркас. Представители музея подтвердили инцидент, однако не смогли предоставить дополнительные подробности.

В России сгорел шалаш Ленина (ФОТО) - фото 2

Сгоревший шалаш Ленина в России. Фото из открытых источников

Музейный комплекс посвящен событиям лета 1917 года, когда Владимир Ленин и его соратник Григорий Зиновьев скрывались от Временного правительства из-за выдачи ордера на арест. Ленин, который к тому времени был обвинен в организации июльских беспорядков в Петрограде, нашел убежище у озера Разлив, маскируясь под финского крестьянина. Позже он избежал преследований и перебрался в Финляндию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные декоммунизировали Суджу, где снесли памятник Ленину.

Также "Комментарии" писали об украинской разведке, представители которой совершили "поджог" в Московской области России, где сгорел штурмовой вертолет Ми-24 армии РФ.



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