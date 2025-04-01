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В России школьниц мотивируют беременнеть: в некоторых областях ввели денежные выплаты

В двух областях школьницам будут выплачивать сто тысяч рублей за беременность

сегодня, 13:33
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Недилько Ксения

В Кемеровской области РФ ввели единовременную выплату 100 тысяч рублей для беременных школьниц и студенток. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию о кремлевском агентстве ТАСС.

В России школьниц мотивируют беременнеть: в некоторых областях ввели денежные выплаты

В России за беременность положены выплаты школьницам

Помощь начисляется после 22 недель беременности и при постановке на учет, постановление опубликовано на сайте регионального правительства в России.

Такую же выплату в размере 100 тысяч рублей ввели ранее и в Орловской области: единовременную выплату, кроме беременных студенток, также будут выплачивать девушкам-школьницам, которые стали на учет в связи с беременностью, следует из указа губернатора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Россия понесла потери более 55 тысяч военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook.

"Учитывая усиление активности противника и попытки перенести боевые действия на территорию Сумщины, я работал в Сумской области, в том числе с подразделениями ДШВ, морской пехоты, территориальной обороны, механизированными бригадами и другими подразделениями", — написал он.

По словам Сырского, группировка войск "Курск" и украинские силы продолжают оборонную операцию, чтобы предотвратить прорыв врага вглубь Украины. Украинские войска активно проводят контратаки и штурмовые действия по достижению этой цели.

"Изучил все проблемные аспекты организации боевого обеспечения и принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов", — добавил он. Сырский также уточнил, что за семь с половиной месяцев с начала операции Россия потеряла более 55 тысяч человек.



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