В Кемеровской области РФ ввели единовременную выплату 100 тысяч рублей для беременных школьниц и студенток. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию о кремлевском агентстве ТАСС.

В России за беременность положены выплаты школьницам

Помощь начисляется после 22 недель беременности и при постановке на учет, постановление опубликовано на сайте регионального правительства в России.

Такую же выплату в размере 100 тысяч рублей ввели ранее и в Орловской области: единовременную выплату, кроме беременных студенток, также будут выплачивать девушкам-школьницам, которые стали на учет в связи с беременностью, следует из указа губернатора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Россия понесла потери более 55 тысяч военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook.

"Учитывая усиление активности противника и попытки перенести боевые действия на территорию Сумщины, я работал в Сумской области, в том числе с подразделениями ДШВ, морской пехоты, территориальной обороны, механизированными бригадами и другими подразделениями", — написал он.

По словам Сырского, группировка войск "Курск" и украинские силы продолжают оборонную операцию, чтобы предотвратить прорыв врага вглубь Украины. Украинские войска активно проводят контратаки и штурмовые действия по достижению этой цели.

"Изучил все проблемные аспекты организации боевого обеспечения и принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов", — добавил он. Сырский также уточнил, что за семь с половиной месяцев с начала операции Россия потеряла более 55 тысяч человек.