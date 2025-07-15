В России ситуация не стабильна: элиты боятся, что Путин зашел слишком далеко

Новые заявления Дональда Трампа и усиление им критики в адрес Владимира Путина вызвали беспокойство среди некоторых россиян, опасающихся, что российский лидер может неправильно оценить свои возможности. Об этом сообщает The Washington Post.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Поскольку 50-дневный ультиматум Трампа приходится на период летнего наступления России, когда боевые действия обычно наиболее интенсивны, установленный срок позволяет Москве продолжать свои атаки.

"Заявление Трампа оказалось гораздо слабее, чем кто-то ожидал", — отметила Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра Россия-Евразия Карнеги.

Российские элиты — в шоке

В то же время новая договоренность Трампа о поставках оружия и его более жестких высказываниях в адрес Путина вызвала беспокойство в определенных кругах российской элиты. Они опасаются, что это может усугубить конфликт и что Путин переоценит свои возможности.

"Количество возмущенных Путиным за то, что он мог остановить войну, но этого не сделал, растет", — сказала Станова. "Вопрос не в том, было ли такое соглашение действительно возможным, а скорее в том, что речь идет о господствующих настроениях — убеждение, что был момент возможности, односторонне потерянный из-за упрямства и иррациональности Путина".

Она отметила, что весной существовала надежда, что Трамп и Путин договорятся и ослабят санкции, особенно после заявлений специального посланника Трампа Стива Виткоффа о возможности соглашения, предусматривающего отмену санкций и признание Россией оккупированных украинских территорий в обмен на замораживание линии фронта.

Однако, по словам Становой, Кремль рассматривал такой подход только как отправную точку для переговоров. Импульс к заключению соглашения погас, в частности из-за сопротивления Украины и Европы договоренностям, которые могли бы позволить Москве захватить дополнительные территории в будущем. Россия же осталась верна своим жестким и максималистским целям.

Беспокойство экономикой

По информации издания, представители российской финансовой элиты все больше озабочены ухудшением экономической ситуации в стране, страдающей инфляцией, санкциями и огромными военными расходами Путина. Попытки Центрального банка сдержать инфляцию из-за высоких процентных ставок более 20 процентов привели к кредитному кризису и рецессии.

Один из российских чиновников, пожелавший остаться анонимным из-за опасений репрессий, отметил: "Кредитный кризис. Рецессия. Всем это понятно. Но политическая воля устремлена в другую сторону".

Во время Петербургского экономического форума один за другим российские чиновники предупреждали о переохлаждении экономики — инвестиции сокращаются, а количество неплатежей растет. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что резервы, которые помогли экономике выдержать два года войны, исчерпаны. Андрей Макаров, глава бюджетного комитета Госдумы, предупредил, что у России могут закончиться деньги, что может привести к повторению судьбы Советского Союза.

Поддержка Китая и КНДР

Собеседник WP отметил, что Кремль продолжает делать ставку на войну.

Кремль бьет в барабаны войны. Настроения на победоносную войну, конечно, предприниматели и экономисты призывают к осторожности и переговорам, но военные и дипломаты до войны до конца", — сказал чиновник.

Кремль считает, что имеет преимущество, поскольку Россия чувствует поддержку своего "китайского брата" и полную поддержку со стороны "северокорейского брата", который посылает войска и боеприпасы для поддержки России.

Экономисты отмечают, что Россия может продолжать военные действия еще 18-20 месяцев, несмотря на углубление экономических проблем и санкции, если цены на нефть будут оставаться высокими.

Среди российских чиновников распространено скептическое отношение к угрозам Трампа ввести 100-процентные тарифы на торговлю с Россией, касающиеся Китая и Индии. В Москве не верят, что Трамп рискнет начать торговую войну с Индией.

После того, как Трамп заявил, что Путин хочет "продолжать убивать людей" в Украине, российский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил, что Россия может уничтожить США с помощью атомного подводного беспилотника "Посейдон".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин нацелился еще на три области Украины. Российский правитель Владимир Путин не боится угроз президента США Дональда Трампа и намерен продолжать войну против Украины, пока Запад не согласится на его условия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, приближенных к Кремлю.

По словам собеседников агентства, Путин считает, что после того, как Россия пережила самые жесткие санкции Запада, она способна выдержать и дальнейшие экономические испытания, включая пошлины против покупателей российской нефти. Несмотря на несколько телефонных разговоров с Трампом и встречи со специальным представителем США Стивом Виткоффом, Путин убежден, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного соглашения по Украине.