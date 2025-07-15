logo

BTC/USD

116537

ETH/USD

3044.99

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России ситуация не стабильна: элиты боятся, что Путин зашел слишком далеко
commentss НОВОСТИ Все новости

В России ситуация не стабильна: элиты боятся, что Путин зашел слишком далеко

По информации Washington Post, некоторые элиты в РФ считают, что Путин зашел слишком далеко и боятся, что Россия повторит судьбу СССР.

15 июля 2025, 23:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Новые заявления Дональда Трампа и усиление им критики в адрес Владимира Путина вызвали беспокойство среди некоторых россиян, опасающихся, что российский лидер может неправильно оценить свои возможности. Об этом сообщает The Washington Post.

В России ситуация не стабильна: элиты боятся, что Путин зашел слишком далеко

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Поскольку 50-дневный ультиматум Трампа приходится на период летнего наступления России, когда боевые действия обычно наиболее интенсивны, установленный срок позволяет Москве продолжать свои атаки.

"Заявление Трампа оказалось гораздо слабее, чем кто-то ожидал", — отметила Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра Россия-Евразия Карнеги.

Российские элиты — в шоке

В то же время новая договоренность Трампа о поставках оружия и его более жестких высказываниях в адрес Путина вызвала беспокойство в определенных кругах российской элиты. Они опасаются, что это может усугубить конфликт и что Путин переоценит свои возможности.

"Количество возмущенных Путиным за то, что он мог остановить войну, но этого не сделал, растет", — сказала Станова. "Вопрос не в том, было ли такое соглашение действительно возможным, а скорее в том, что речь идет о господствующих настроениях — убеждение, что был момент возможности, односторонне потерянный из-за упрямства и иррациональности Путина".

Она отметила, что весной существовала надежда, что Трамп и Путин договорятся и ослабят санкции, особенно после заявлений специального посланника Трампа Стива Виткоффа о возможности соглашения, предусматривающего отмену санкций и признание Россией оккупированных украинских территорий в обмен на замораживание линии фронта.

Однако, по словам Становой, Кремль рассматривал такой подход только как отправную точку для переговоров. Импульс к заключению соглашения погас, в частности из-за сопротивления Украины и Европы договоренностям, которые могли бы позволить Москве захватить дополнительные территории в будущем. Россия же осталась верна своим жестким и максималистским целям.

Беспокойство экономикой

По информации издания, представители российской финансовой элиты все больше озабочены ухудшением экономической ситуации в стране, страдающей инфляцией, санкциями и огромными военными расходами Путина. Попытки Центрального банка сдержать инфляцию из-за высоких процентных ставок более 20 процентов привели к кредитному кризису и рецессии.

Один из российских чиновников, пожелавший остаться анонимным из-за опасений репрессий, отметил: "Кредитный кризис. Рецессия. Всем это понятно. Но политическая воля устремлена в другую сторону".

Во время Петербургского экономического форума один за другим российские чиновники предупреждали о переохлаждении экономики — инвестиции сокращаются, а количество неплатежей растет. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что резервы, которые помогли экономике выдержать два года войны, исчерпаны. Андрей Макаров, глава бюджетного комитета Госдумы, предупредил, что у России могут закончиться деньги, что может привести к повторению судьбы Советского Союза.

Поддержка Китая и КНДР

Собеседник WP отметил, что Кремль продолжает делать ставку на войну.

Кремль бьет в барабаны войны. Настроения на победоносную войну, конечно, предприниматели и экономисты призывают к осторожности и переговорам, но военные и дипломаты до войны до конца", — сказал чиновник.

Кремль считает, что имеет преимущество, поскольку Россия чувствует поддержку своего "китайского брата" и полную поддержку со стороны "северокорейского брата", который посылает войска и боеприпасы для поддержки России.

Экономисты отмечают, что Россия может продолжать военные действия еще 18-20 месяцев, несмотря на углубление экономических проблем и санкции, если цены на нефть будут оставаться высокими.

Среди российских чиновников распространено скептическое отношение к угрозам Трампа ввести 100-процентные тарифы на торговлю с Россией, касающиеся Китая и Индии. В Москве не верят, что Трамп рискнет начать торговую войну с Индией.

После того, как Трамп заявил, что Путин хочет "продолжать убивать людей" в Украине, российский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил, что Россия может уничтожить США с помощью атомного подводного беспилотника "Посейдон".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин нацелился еще на три области Украины. Российский правитель Владимир Путин не боится угроз президента США Дональда Трампа и намерен продолжать войну против Украины, пока Запад не согласится на его условия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, приближенных к Кремлю.

По словам собеседников агентства, Путин считает, что после того, как Россия пережила самые жесткие санкции Запада, она способна выдержать и дальнейшие экономические испытания, включая пошлины против покупателей российской нефти. Несмотря на несколько телефонных разговоров с Трампом и встречи со специальным представителем США Стивом Виткоффом, Путин убежден, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного соглашения по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/15/trump-russia-putin-war/
Теги:

Новости

Все новости