В России сказали, какое обещание им дали Штаты перед поставкой F-16 в Украину

США ограничили зону применения истребителей F-16, поставленных Украине, несмотря на это, они несут серьезную угрозу национальной безопасности России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

F-16

По его словам, Москва поставила вопрос перед Вашингтоном в отношении перспектив поставки этих истребителей Киеву и получила ответ, "что, если и когда такие самолеты будут поставлены Украине, то у них будут ограничения на удары по российской территории".

При этом Крым, Севастополь, "новые регионы" РФ, а также территория вокруг Харькова не подпадают под эти ограничения, отметил посол.

"И это (появление F-16 в воздушном пространстве юго-востока Европы) очень серьезно. Это серьезная угроза национальной безопасности Российской Федерации", — подчеркнул Антонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что получение первой партии самолетов F-16 является важным прорывом для Украины, что стало возможным благодаря большим усилиям президента Владимира Зеленского, дипломатической команды и работы на уровне парламента. Теперь, как заявил нардеп Егор Чернев, Украина ждет другие машины от стран соответствующей коалиции – Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в том числе США. Так, по его словам, Украина сможет получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть небо и отражать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами. Передача первых бортов F-16 должна стать стимулом для других наших партнеров, подчеркнул политик. По его словам, среди союзников Украины есть консенсус по поиску новых возможностей для увеличения боевого авиапарка и усиления обороноспособности страны.



