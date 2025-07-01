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В России скрывают от граждан главное: что приказал Путин

Что изменилось в России из-за войны против Украины

1 июля 2025, 21:06
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Кречмаровская Наталия

Российские власти скрывают от своих граждан самое главное — правду. Чтобы воспитать россиян покорными и лояльными к режиму, в РФ ограничивают интернет.

В России скрывают от граждан главное: что приказал Путин

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские власти в июне установили рекорд по количеству отключений мобильного интернета. За месяц было зафиксировано 655 случаев.

"Это почти в десять раз больше, чем в мае. Для сравнения, за весь 2024 год в мире зафиксировано 296 случаев блокировки интернета — то есть Россия превзошла глобальные масштабы всего за один месяц", — говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что формально все объясняют "мерами безопасности", однако на самом деле речь идет о целенаправленной политике контроля над информационным пространством.

"Характерно, что наибольшее количество отключений фиксируется в регионах с высоким протестным потенциалом — прежде всего в национальных республиках. Эти регионы становятся полигоном для отработки механизмов цифровой изоляции, которые в будущем могут быть масштабированы на всю страну", — убеждены в Центре противодействия дезинформации.

Отмечается, что под лозунгом "цифрового суверенитета" российские власти пытаются полностью перекрыть людям доступ к правде, последовательно уничтожая свободный интернет. При этом гражданам России оставляют только государственную пропаганду, которая должна сделать их покорными и лояльными режиму.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне уже ощущают влияние санкций, введенных из-за войны России против Украины. В России стремительно дорожают пищевые продукты.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14796
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