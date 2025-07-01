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Кречмаровская Наталия
Российские власти скрывают от своих граждан самое главное — правду. Чтобы воспитать россиян покорными и лояльными к режиму, в РФ ограничивают интернет.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские власти в июне установили рекорд по количеству отключений мобильного интернета. За месяц было зафиксировано 655 случаев.
В ЦПД отметили, что формально все объясняют "мерами безопасности", однако на самом деле речь идет о целенаправленной политике контроля над информационным пространством.
Отмечается, что под лозунгом "цифрового суверенитета" российские власти пытаются полностью перекрыть людям доступ к правде, последовательно уничтожая свободный интернет. При этом гражданам России оставляют только государственную пропаганду, которая должна сделать их покорными и лояльными режиму.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне уже ощущают влияние санкций, введенных из-за войны России против Украины. В России стремительно дорожают пищевые продукты.