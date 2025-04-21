В России произошла очередная авария с нефтяным танкером, которая привела к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Российский танкер

Три месяца назад аналогичная авария с загрязнением моря произошла у берегов Камчатки . А авария, приведшая к затоплению двух танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года, повлекла за собой масштабную экологическую катастрофу, последствия которой российские власти не могут преодолеть до сих пор.

"В последнее время инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру. Причина этого явления – невозможность российского государства обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций. Несмотря на все попытки ru-пропаганды приуменьшить масштаб проблемы, риски очередной масштабной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только растут", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на побережье временно оккупированного Крыма фиксируют массовый мор дельфинов. Прежде символ Черного моря, сегодня они стали символом разрушительного присутствия России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Причины — в типично "российском порядке": — утечка нефтепродуктов из военных кораблей — акустический террор от учений и техники — ловушки и сетки, установленные незаконно "Дельфины дезориентируются, гибнут и выбрасываются на берег. Оккупация уничтожает не только людей, но и все живое — море, почва. еще и экологическое преступление", – отмечают в Центре.