В России собираются издеваться над бездомными собаками

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Николай Цед выдвинул радикальное предложение по борьбе с беспризорными собаками в России. Он заявил, что эти животные представляют угрозу для общества, а их переработка на мыло могла бы стать эффективным способом контроля численности.

Беспризорные животные в РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские СМИ.

Николай Цед охарактеризовал беспризорных собак как "зубастое оружие", которое может "выстрелить" в любой момент. Он утверждает, что традиционные методы, такие как стерилизация и убежища, не дают ожидаемого результата, поэтому необходимы кардинальные меры. В качестве аргумента депутат привел якобы существующую в СССР практику производства мыла из животных. Однако историки отрицают этот факт, подчеркивая, что он миф, возникший из-за слухов и нехватки достоверной информации.

Предложение Цеда вызвало резкую критику со стороны зоозащитников и общественных деятелей. Они назвали ее бесчеловечной и неэтичной, подчеркнув, что проблему бездомных животных необходимо решать гуманными методами. Зоозащитники напомнили, что во многих странах эффективно работают программы стерилизации, вакцинации и приютов.

Вместе с тем, среди граждан нашлись и те, кто поддержал идею, считая, что беспризорные собаки действительно могут представлять опасность, особенно в сельских районах и на окраинах городов. Однако даже сторонники жестких мер сомневаются в реалистичности и целесообразности такой инициативы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что домашние животные положительно влияют на здоровье человека. Специалисты из Европы выяснили тот факт, что наличие домашних животных в доме оказывает положительное влияние на здоровье их хозяев. Проведенное исследование, опубликованное в издании Psychology Today, показало, что эти люди живут дольше, а иммунитет к микробной среде у них значительно сильнее.

Любимцы оказывают положительное воздействие на весь организм человека, защищая от стресса и тревоги. Наверное, именно поэтому у 65 процентов американцев в доме есть кошки или собаки. Они помогают почувствовать себя лучше: проводя время с животными, человек получает положительные эмоции и становится счастливее. Все это способно улучшить ментальное здоровье, избавить от разных психических расстройств.