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В России собираются переписать конституцию, чтобы дать Путину безграничную власть

В России снова хотят переписать конституцию

сегодня, 18:25
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Лиля Воробьева

Российские чиновники снова заговорили о возможности переписывания конституции страны. В последний раз это происходило в 2020 году, когда были внесены изменения для "обнуления" президентских сроков Владимира Путина.

В России собираются переписать конституцию, чтобы дать Путину безграничную власть

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает Moscow Times , об этом заявил вицеспикер Госдумы Петр Толстой во время Петербургского международного юридического форума. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину ситуация в стране претерпела существенные изменения.

"Пять лет изменений Конституции, и я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, при которых наша действующая Конституция была написана", — сказал он.

Толстой также заявил, что России еще предстоит внести новые поправки в основной закон, и они могут быть более значительными, чем изменения, принятые в 2020 году. По его словам, за последние три десятилетия Россия ориентировалась на западную правовую модель, но большинство заимствованных норм так и не прижилось.

Следует напомнить, что в 2008 году, во время президентства Дмитрия Медведева, в конституцию были внесены изменения, увеличившие срок президентских полномочий с 4 до 6 лет. Это позволило Путину снова занять пост главы государства в 2012 году и оставаться у власти еще два срока – до 2024 года. Однако в 2020 году состоялся общероссийский референдум, после которого конституцию снова переписали. В результате этого сроки Путина были "обнулены", и теперь он формально может оставаться у власти до 2036 года. В этом году ему исполнится 83 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая цель "СВО" является ключевой для Путина , от нее он не откажется никогда. Российская Федерация не демонстрирует никаких намерений завершить боевые действия, ведь война есть фундамент существования действующего режима кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, после переговоров в Стамбуле стало очевидно, что Россия не рассматривает никаких возможностей прекращения войны. Он добавил, что для нынешнего российского режима вооруженный конфликт — это способ выживания, и остановка боевых действий для него невозможна. Грабский считает, что, несмотря на различные политические заявления и маневры, никаких реальных результатов от них ждать не стоит. По его мнению, Россия будет продолжать военные действия, поскольку ее основная цель остается неизменной – уничтожить Украину.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/33247
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