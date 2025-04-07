В России создана новая силовая структура, которая будет заниматься масштабным контролем и депортацией мигрантов. Ее формирование произошло за несколько недель до завершения срока, отведенного для иностранцев, которые должны либо легализовать свой статус в стране, либо выехать с ее территории. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

Новая служба будет бороться с нелегальными мигрантами в РФ (фото из открытых источников)

По информации украинской разведки, новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев была создана в составе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Основная функция новой структуры — выявление нелегальных мигрантов, контроль над ними и их принудительная депортация.

"Создание нового „правоохранительного“ подразделения происходит накануне завершения срока "президентского предупреждения" по легализации статуса иностранцев, находящихся в РФ нелегально", — отметили в СВРУ.

По данным украинской разведки, иностранцы, которые сейчас находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года или покинуть территорию государства, или узаконить свое пребывание. В противном случае их будут депортировать принудительно.

Кроме контроля над мигрантами, новосозданная служба, как считают в СВРУ, может также взять под контроль нелегальные денежные потоки, связанные с теневыми схемами в сфере миграции.

"Неслучайно ведомство возглавил новоназначенный первый заместитель министра внутренних дел А. Кикоть, который входит в рейтинг Forbes "Самые богатые силовики России" и известен своими выдающимися коррупционными талантами", — добавили в украинской разведке.

Также в СВРУ напомнили, что Кремль ожидает серьезного обострения криминогенной ситуации в стране. Москва рассматривает процесс исламизации населения как угрозу для стабильности режима. Создание отдельной структуры для работы с нелегалами свидетельствует о высоком уровне конфликтности в миграционной сфере.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне, которые вернулись с войны в Украине, убили сотни своих граждан в России. За три года с начала полномасштабной войны в Украине, российские солдаты, которые принимали участие во вторжении и вернулись из зоны боевых действий в РФ убили и нанесли тяжелые для жизни травмы по меньшей мере 750 россиянам.

Согласно исследованию "Верстка", которое охватило 80 российских регионов, а также аннексированный Крым и Южную Осетию, российские солдаты покалечили 376 человек, которые получили опасные для жизни тяжелые травмы. Еще по меньшей мере 378 россиян были убиты российскими солдатами, которые вернулись с войны в Украине.