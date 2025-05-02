В России создали смертоносный вирус, чтобы разжечь глобальную эпидемию: подробности

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Ткачик Олеся
В России якобы разработан новый вирус, который могут использовать для разжигания глобальной пандемии — с целью сохранения власти Владимира Путина. Об этом пишет Daily S tar со ссылкой на российские источники.
РФ создала страшный вирус
В частности, утверждается, что в России был создан новый вирус, который может стать основанием для оглашения новой пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Такие действия якобы являются частью плана Кремля для сохранения режима в случае внутреннего политического кризиса.
Утверждается, что новый вирус был создан и протестирован русскими учеными с учетом ошибок, допущенных во время пандемии COVID-19.
Также сообщается, что разработана и вакцина, которая уже прошла все этапы испытаний, а производственные мощности готовы к запуску. Отмечается, что создание глобального кризиса рассматривается как возможный способ отвлечь внимание от политической нестабильности внутри страны.
В сообщении не уточняется, какие внутренние угрозы могут заставить Путина потерять власть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что подавляющее большинство граждан России, а именно: 79%, заявили, что доверяют кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение". Кроме того, данные опросы указывают, что 82% респондентов убеждены, что Путин "хорошо" исполняет обязанности главы государства.
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