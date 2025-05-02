В России якобы разработан новый вирус, который могут использовать для разжигания глобальной пандемии — с целью сохранения власти Владимира Путина. Об этом пишет Daily S tar со ссылкой на российские источники.

РФ создала страшный вирус

В частности, утверждается, что в России был создан новый вирус, который может стать основанием для оглашения новой пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Такие действия якобы являются частью плана Кремля для сохранения режима в случае внутреннего политического кризиса.

"Ястребы из Политбюро не дремлют — они готовят разные сценарии развития событий на случай серьезных потрясений. Один из таких вариантов — это запуск нового вируса, который создаст основу для оглашения еще одной пандемии", — говорится в сообщении.

Утверждается, что новый вирус был создан и протестирован русскими учеными с учетом ошибок, допущенных во время пандемии COVID-19.

Также сообщается, что разработана и вакцина, которая уже прошла все этапы испытаний, а производственные мощности готовы к запуску. Отмечается, что создание глобального кризиса рассматривается как возможный способ отвлечь внимание от политической нестабильности внутри страны.

В сообщении не уточняется, какие внутренние угрозы могут заставить Путина потерять власть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что подавляющее большинство граждан России, а именно: 79%, заявили, что доверяют кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение". Кроме того, данные опросы указывают, что 82% респондентов убеждены, что Путин "хорошо" исполняет обязанности главы государства.



