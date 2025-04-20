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В России судят Иисуса Христа: ему грозят тюрьма

Иисусу Христу грозит до пяти лет тюрьмы в России.

сегодня, 15:25
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Автор:
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Slava Kot

В столичном районном суде РФ рассматривается дело против гражданина России, по имени Иисус Петрович Христос. Его обвиняют в фиктивной регистрации 45 мигрантов в собственной однокомнатной квартире.

В России судят Иисуса Христа: ему грозят тюрьма

В России судят Иисуса. Фото иллюстративное

В апреле в Московском районном суде Казани должно было состояться слушание по делу Иисуса Христа о нарушении российских законов о мигрантах. Однако подсудимый не явился в зал суда и заседание было отложено.

– "Иисус Христос заходил?", – спросила помощница судьи за минуту до начала суда.

– "Такого не было", – ответил пристав.

45-летний россиянин Иисус Петрович Христос зарегистрирован в Казани. Он фигурирует по делу по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ, что означает "фиктивное постановление на учет иностранного гражданина или лица без гражданства". По версии следствия, Иисус незаконно прописал в своей квартире 45 мигрантов.

В России судят Иисуса Христа: ему грозят тюрьма - фото 2

Дело Иисуса Христа в российском суде

Иисусу Христу по российскому законодательству предусмотрен штраф или возможное лишение свободы сроком до пяти лет.

Пока неизвестно, это его официальное имя с рождения, или результат изменения документов. По информации российских СМИ, у мужчины сложное прошлое. Ранее Иисус Христос неоднократно был осужден: за грабеж в 1994 и 1996 годах, разбой – 1999 год, воровство – 2007 год. Россиянин также имел проблемы с наркотиками. В 2015 году российскому Иисусу диагностировали расстройство личности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за Украину воюет Иисус. Он командир разведывательной роты.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект воспроизвел изображение "настоящего" лица Иисуса.



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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2025/04/18/25591358.shtml
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