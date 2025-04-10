В России участники войны устроили стрельбу в больнице

В России участник войны против Украины во время пребывания в больничной палате выстрелил в другого военного.

В РФ пострелялись ветераны. Фото из открытых источников

В Александровской больнице (Санкт-Петербург, РФ) в ночь на 10 апреля произошла стрельба, которую устроили два нетрезвых участника вторжения в Украину,

Как пишет издание "Фонтанка", 43-летний военнослужащий 22-й бригады спецназначения, участвовавшей в захвате Мариуполя, выстрелил в соседа по палате (еще одного участника войны против Украины) из сигнального револьвера "Бульдог".

Сообщается, что потерпевший сдержал ранение шеи, правого плеча и грудной клетки. Его отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Отмечается, что злоумышленник был доставлен в отдел полиции. При нем было обнаружено пусковое устройство, 96 строительных патронов и 98 резиновых шаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что необходимо объединять украинцев, независимо от того, где они находятся – в Украине или за рубежом, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По словам президента ассоциации, независимо от того, где находятся украинцы, если они чувствуют себя украинцами, они являются представителями нашей страны и могут вернуться в Украину, а их дети или даже внуки могут сделать это в будущем.