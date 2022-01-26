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В России учат делать братские могилы: в феврале вступает в силу стандарт о массовых захоронениях (ФОТО, ВИДЕО)

В МЧС РФ разъяснили нормы ГОСТа, отметив, что срочное захоронение трупов в военное время является одной из задач гражданской обороны

сегодня, 10:32
Автор:

Елизавета Черных
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С 1 февраля 2022 года в Российской Федерации вступит в силу национальный стандарт "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время". В данном документе описываются действия властей для быстрой организации массовых захоронений тел людей и животных, а также присутствует инструкция по созданию братских могил в случае чрезвычайных ситуаций в мирное время или военных конфликтов. Документ обнародован в базе ГОСТов и на сайте МЧС России. 

В России учат делать братские могилы: в феврале вступает в силу стандарт о массовых захоронениях (ФОТО, ВИДЕО)

МЧС России - фото из открытых источников

В документе приводятся основные операции по формированию котлована для сооружения, предназначенного для срочного захоронения трупов.

В России учат делать братские могилы: в феврале вступает в силу стандарт о массовых захоронениях (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

На сайте МЧС России также отмечают, что наиболее эффективно по производительности во время создания котлованов под братскую могилу использовать бульдозеры.  

В России учат делать братские могилы: в феврале вступает в силу стандарт о массовых захоронениях (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Согласно принятым стандартам, при выборе мест захоронения следует учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, рельеф и расположение источника водоснабжения. В документе обозначено расстояние между гробами в братских могилах, рекомендации по захоронению умерших, имеющих высокий радиоактивный фон.  

В МЧС РФ разъяснили нормы ГОСТа, отметив, что срочное захоронение трупов в военное время является одной из задач гражданской обороны. Оно заключается в погребении с соблюдением установленных правил и обрядов. При этом добавляют, что массовая гибель людей и животных может произойти и в результате масштабных ЧС в мирное время. 

"Примером таких ЧС могут быть землетрясения в СССР (г. Спитак, Армения) 07.12.1988 – 25 тыс. погибших, Китай 12.05.2008 – 87 тыс. погибших, Гаити 12.01.2010 – 230 тыс. погибших, Япония 11.03.2011 – 19 тыс. погибших, Непал 25.04.2015 – 8 тыс. погибших". 

При этом отмечается, что ГОСТ носит рекомендательный характер. 

Новый стандарт на днях прокомментировал депутат Московской городской Думы Евгений Ступин. 

"С 1 февраля в России вступает в силу национальный стандарт, согласно которому разрешается хоронить людей в братские могилы. Причем, согласно расчетам, которые есть в этом стандарте, хоронить можно и по 100, и по 1000 человек в одной могиле. Нас готовят к какой-то глобальной войне?", — вопрошает Ступин. 


Ранее "Комментарии" писали, что глава Минобороны Резников рассказал, может ли Россия напасть на Украину в ближайшее время. 


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Источник: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona/planirovanie-meropriyatiy-go/srochnoe-zahoronenie-trupov-v-voennoe-vremya
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