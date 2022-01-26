В России учат делать братские могилы: в феврале вступает в силу стандарт о массовых захоронениях (ФОТО, ВИДЕО)

С 1 февраля 2022 года в Российской Федерации вступит в силу национальный стандарт "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время". В данном документе описываются действия властей для быстрой организации массовых захоронений тел людей и животных, а также присутствует инструкция по созданию братских могил в случае чрезвычайных ситуаций в мирное время или военных конфликтов. Документ обнародован в базе ГОСТов и на сайте МЧС России.

МЧС России - фото из открытых источников

В документе приводятся основные операции по формированию котлована для сооружения, предназначенного для срочного захоронения трупов.



На сайте МЧС России также отмечают, что наиболее эффективно по производительности во время создания котлованов под братскую могилу использовать бульдозеры.

Согласно принятым стандартам, при выборе мест захоронения следует учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, рельеф и расположение источника водоснабжения. В документе обозначено расстояние между гробами в братских могилах, рекомендации по захоронению умерших, имеющих высокий радиоактивный фон.

В МЧС РФ разъяснили нормы ГОСТа, отметив, что срочное захоронение трупов в военное время является одной из задач гражданской обороны. Оно заключается в погребении с соблюдением установленных правил и обрядов. При этом добавляют, что массовая гибель людей и животных может произойти и в результате масштабных ЧС в мирное время.

"Примером таких ЧС могут быть землетрясения в СССР (г. Спитак, Армения) 07.12.1988 – 25 тыс. погибших, Китай 12.05.2008 – 87 тыс. погибших, Гаити 12.01.2010 – 230 тыс. погибших, Япония 11.03.2011 – 19 тыс. погибших, Непал 25.04.2015 – 8 тыс. погибших".

При этом отмечается, что ГОСТ носит рекомендательный характер.



Новый стандарт на днях прокомментировал депутат Московской городской Думы Евгений Ступин.

"С 1 февраля в России вступает в силу национальный стандарт, согласно которому разрешается хоронить людей в братские могилы. Причем, согласно расчетам, которые есть в этом стандарте, хоронить можно и по 100, и по 1000 человек в одной могиле. Нас готовят к какой-то глобальной войне?", — вопрошает Ступин.





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